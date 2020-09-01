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KPSS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı Gerçekleşti

UŞAK HABERLERİ  | 01.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme (KPSS) Lisans ve 20 Eylül 2020 tarihinde KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında düzenlenen toplantı, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof.

KPSS Uşak İl Sınav Koordinasyon Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 06 Eylül 2020 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme (KPSS) Lisans ve 20 Eylül 2020 tarihinde KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında düzenlenen toplantı, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Murat Kılıç, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Nazmiye Gençay, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.
Toplantıda “2020 KPSS Lisans ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi” sınavları için yeni normal koşulları çerçevesinde tedbir aldıklarını dile getiren Prof. Dr. Savaş, binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Sınavlarda Covid-19 pandemisi nedeniyle önlemlerin arttırıldığını ve okullarda sınav tarihlerinden önce dezenfekte işlemlerinin yapılacağını aktaran Rektör Savaş, “Sınav günlerinde halkımızdan duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Sınav saatleri içinde gürültü kirliliğinin olmaması konusu ve adaylarımızın sağlıklı bir ortamda sınavlarını gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili, Valiliğimiz başta olmak üzere Belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Halkımızdan da ricamız gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermeleridir" dedi.

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Savaş Eczanesi
Merkez
Terciler Eczanesi
Merkez
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