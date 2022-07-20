KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2022: KPSS-2022/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS tercih ve yerleştirme sorgulama ekranı

KPSS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS-2022/1 tercihlerinin bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları 20 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Adaylar işlemlerini 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirmişlerdi. KPSS tercihi yapan adaylar "KPSS 2022/1 tercih sonuçları nereden sorgulanır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte KPSS-2022/1 tercihleri sorgulama ekranı!

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

KPSS tercihlerinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN DUYURDU

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS tercih sonuçlarını ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün sosyal medya adresinden duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "Değerli adaylarımız, 30 Haziran–7 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

