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KPSS’ye geç kalanların yardımına büyükşehir koştu

MANİSA HABERLERİ  | 06.09.2020 13:24 | Son Güncelleme

Manisa’da hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan kamu personeli adaylarını sınav yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetiştirdi.Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da hafta sonu sınav telaşı yaşandı.

Manisa’da hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan kamu personeli adaylarını sınav yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetiştirdi.
Tüm yurtta olduğu gibi Manisa’da da hafta sonu sınav telaşı yaşandı. Manisa’da da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek olan kamu personeli adayları, günün erken saatlerinden itibaren sınav yerlerine ulaşma telaşı yaşadı. Sınav yerlerine geçen kalan adayların yardımına ise Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Kent merkezinde rutin denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, sınava geç kaldıklarını fark ettikleri adayların yardımına koştu. Sınava dakikalar kala sınav yerlerine ulaşamayan kamu personeli adayları, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle sınav yerlerine ulaştırıldı.

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Manisa Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
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Sabah
06:37
Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:40
Yatsı
21:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Güneş Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Mesir Eczanesi
Merkez
Baran Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
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