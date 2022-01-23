Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Brest ile karşı karşıya gelen ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Lille'de takım kaptanlarından Burak Yılmaz tepkilerin hedefindeki isim oldu. EURO 2020'den bu yana formunda düşüş gözlenen Burak Yılmaz, dün akşam 76. dakikada oyundan alındı. Kral Burak Yılmaz bu duruma tepki gösterdi. Burak Yılmaz, gelecek sezon Türkiye'ye dönebilir.

BURAK YILMAZ TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Milli takımın kaptanı Burak Yılmaz, geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Lille'de bu sezon beklentilerin uzağında bir performans sergiliyor. Hem taraftarın hem de teknik heyetin eleştirilerde bulunduğu Burak Yılmaz, sezon sonunda Türkiye'ye dönebilir.

MARİO BALOTELLİ İLE ÇILGIN İKİLİ OLABİLİRLER...

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, oğlunun Adana Demirspor'u yakından takip ettiğini daha önceki beyanatında açıklamıştı. Aslen Adanalı olan Burak Yılmaz'ın Twitter hesabındaki beğenilerinde Adana Demirspor paylaşımları bulunuyor.

Burak Yılmaz, gelecek sezon Adana Demirspor forması giyebilir. Eğer transfer gerçekleşirse Mario Balotelli ile Burak Yılmaz aynı takımda buluşabilir.

ÖNCE YUSUF YAZICI ŞİMDİ DE BURAK YILMAZ

Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan iki yıldız da bu sezon hedefte! Forma şansını kaybeden Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Burak Yılmaz'ın da sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor.



