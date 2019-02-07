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Kral Kupası'ndaki El Clasico'da kazanan olmadı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.02.2019 08:16 | Son Güncelleme

İspanya futbol Kral Kupası yarı finalinin ilk maçında Barcelona sahasında Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Kral Kupası'ndaki El Clasico'da kazanan olmadı

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 6. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona'nın yoğun ataklarına karşılık veren Real Madrid, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya baskılı futbolunu devam ettirerek başlayan Katalan takımı, 58. dakikada Malcom'un golüyle beraberliği yakaladı. Sakatlığından dolayı El Clasico'da yedek kulübesinde başlayan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ise 63. dakikada Philippe Coutinho'nun yerine oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi. Öte yandan Barcelona'nın, kulübün pazarlama stratejisi kapsamında Çin Yeni Yılı dolayısıyla futbolcuların El Clasico maçına Çince yazılı isimlerinde olduğu formalarla çıkma talebi İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından reddedildi.

Karşılaşmada ayrıca Nou Camp Stadı'nın tribünlerinde Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerini destekleyen pankartların açılması dikkati çekti. Kupada yarı finalin rövanşı 27 Şubat'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya real madrid barcelona Nou Camp Stadı

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