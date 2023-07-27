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Pileli nasıl yazılır? Pileli mi pilili mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.07.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe sözcüklerin doğru yazılışları zaman içerisinde TDK tarafından güncellenebilir. Yakın zamanda da bu gibi bir gelişme ile karşılaşıldığı için pileli sözcüğünün de dahil olduğu belli başlı ifadelerin sıklıkla araştırıldığı görülür. Bu bağlamda pileli kelimesinin eski kullanımı ile güncel doğru yazılışının ayrı olarak ele alınması gerekir. Böylelikle söz edilen bu sözcüğün tanımı ile türünün yanı sıra güncel kurallar çerçevesinde nasıl yazılması gerektiği de anlaşılabilir.

TDK kapsamındaki bilgilere göz atılması sayesinde Türkçe sözcüklerin hangi kurallar çerçevesinde nasıl yazılması gerektiği öğrenilebilir. Pileli sözcüğünün güncel kullanımı hakkında bilgi edinilmesi için de güvenilir kaynaklara başvurulmalıdır. Çünkü bu sözcüğün doğru yazılışının yakın zamanda TDK tarafından güncellenerek kullanıcılara duyurulduğu bilinir. Bu bağlamda TDK çevrim içi sözlüğüne başvurularak pileli sözcüğünün doğru kullanımı, tanımı ve türü hakkında bilgi alınabilir.

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Pileli nasıl yazılır?

Giyim ve moda sektöründe sıklıkla kullanıldığı bilinen kelimeler arasında yer alan pileli, pilesi olan parçaları niteler. Dolayısıyla pileli sözcüğünün sıfat türünde olduğu da belirtilebilir. Günlük yaşamda da farklı bağlamlarda kullanılabilen bu sözcüğün doğru yazılışı yakın zamanda güncellenmiştir. Pileli TDK Sözlük'te pilesi olan, plise ve kırmalı gibi anlamları ifade eder.

Pileli kelimesinin yazılı dildeki kullanımıyla ilgili olarak araştırılan temel husus, bu ifadenin ikinci hecesindeki harfin ne olduğudur. Yani pileli sözcüğünün ikinci sesleminde e veya i harflerinden hangisinin kullanılması gerektiği sorgulanır. TDK'nin yaptığı açıklamalar ile güncel çevrim içi sözlükte yer alan bilgiler incelendiğinde ise pileli sözcüğünün e sesiyle yazıldığı görülür. Yani pileli doğru yazılışı ve eskiyen yanlış kullanımı aşağıdaki gibidir:

  • Pileli (Yeni kullanım)
  • Pilili (Eski kullanım)
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Pileli mi pilili mi?

Türk Dil Kurumu güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden pileli sözcüğünü araştıran kişiler, bu ifadenin neden "e" sesiyle yazılması gerektiğini sorgular. Çünkü bu kelimenin önceden pilili şeklinde kullanıldığı bilinir. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan güncellemeler çerçevesinde pileli sözcüğünün doğru kullanımı da değişikliğe uğramıştır. Bu değişimin temel nedeninin ise pileli sözcüğünün halk arasındaki sesletiminden kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısıyla güncel bilgiler ışığında pileli yazımının "e" sesiyle olması gerektiği hatırlatılmalıdır. Aksi takdirde bu sözcüğün eski haliyle kullanılması durumunda Türkçe yazım kuralları ihlal edilebilir.

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