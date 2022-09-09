Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi

ESKİŞEHİR (AA) - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bal mumu heykelinin bulunduğu Eskişehir'deki müzeye ziyaretlerde artış gözlendi.

Odunpazarı'ndaki 215 bal mumu heykelin bulunduğu "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi"ne gelenler, "Dünya Liderleri" bölümünde sergilenen 2. Elizabeth'in heykeliyle fotoğraf çektiriyor.

Müzenin halkla ilişkiler personeli Güliz Ünsal Kovancısoy, gazetecilere, 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından heykeline ilginin arttığını söyledi.

Günlük 1500'e yakın ziyaretçi ağırladıklarını belirten Kovancısoy, "Dünya Liderleri bölümünde özellikle 2. Elizabeth'in heykelinin yanında yoğunluk var." dedi.

Kovancısoy, heykelin bulunduğu alanda fotoğrafların müze personelince çekildiğini, ziyaretçilerin bu fotoğrafları baskı halinde satın alarak engelli ve kız çocuklarının eğitimine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.



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