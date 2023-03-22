Kraliçe dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kraliçe dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Kanal D’nin, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar' dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe, izleyici karşısına çıktı. Dizinin yapımcılığı Mednova'ya ait. Başarılı oyuncular Gökhan Alkan ve Burcu Özberk, Kraliçe dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Seyirciler Kraliçe dizisinin konusu ve oyuncularını sorgulamaya başladılar. İşte dizisi oyuncu kadrosu ve konusu...

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU

‘Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

Deniz ve ülkenin ünlü basketbolcularından Ateş’in mutlu bir evliliği vardır. Basketbol takımı oyuncuları ile ilgili aniden çıkan skandal bir haberle bütün ülke çalkalanır. Takımın bir sonraki maçında ortaya çıkan video ile ise Deniz ve Ateş herkesin diline düşer.

Kocasının bir eskort kızla olan görüntüsünün üzerine Deniz maçın ortasında sahaya inip Ateş’e saldırmıştır. Bütün bunlar olurken Deniz’in Kefken’ deki çiftliğinde yaşayan babası felç geçirir ve ölür. Bir anda hem evliliği sarsılan hem de babasını kaybeden Deniz, kardeşleri Zeynep ile Ali hayata yeniden başlamak zorunda kalacaktır.

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI

Kraliçe dizisi oyuncuları arasında Gökhan Alkan, Burcu Özberk, Selin Şekerci, Özgün Karaman, Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Burcu Özberk - Deniz

Gökhan Alkan - Ateş

Selin Şekerci - Zeynep

Özgün Karaman - Ali

QUEEN SUGAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nova, Charley ve Ralph adındaki üç kardeşin hepsi farklı hayatlar yaşamaktadır. Hapisten yeni çıkan Ralph, küçük oğluyla birlikte tekrardan yeni düzen kurmaya çalışmıştır. Nova ise başarılı bir gazetecidir. Charley, ünlü bir basketbolcuyla evlidir ve kardeşlerine nazaran daha iyi bir hayat yaşamaktadır.

Bu üç kardeş, babalarının ölümü üzerine yeniden bir araya gelmek zorunda kalmıştır. Babalarının ölümünden sonra, aile işleri olan şekerkamışı tarlası ise artık ortada kalmıştır. Nova, Charley ve Ralph, babalarından kalan bu tarlayı işletirken önemli bazı mücadeleler vermek zorunda kalacaklardır.

