Kraliçe dizisi seyricilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin senaryosu, ‘’Queen Sugar’’ isimli yapımdan uyarlandı. Dizide ünlü bir basketbolcunun yaşadığı olayların ardından hayatının değişmesi işlenecek. Kraliçe dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan yer alacak. Peki Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi...

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kraliçe dizisinin 22 Mart'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

KRALİÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ayşe Akın

Serhat Parıl

Afra Karagöz

Enez Koçak

Ecenaz Üçer

Ege Semih Erken

Melis Özçimen

Caner Nalbantoğlu

Merve Honca

Ferhat Yılmaz

Gülşehri Mina Kekeç

Umut Kaplıca

Cihat Tamer

