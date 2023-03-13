Kraliçe dizisi seyricilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin senaryosu, ‘’Queen Sugar’’ isimli yapımdan uyarlandı. Dizide ünlü bir basketbolcunun yaşadığı olayların ardından hayatının değişmesi işlenecek. Kraliçe dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan yer alacak. Peki Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi...
Kraliçe dizisinin 22 Mart'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.
Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.
Ayşe Akın
Serhat Parıl
Afra Karagöz
Enez Koçak
Ecenaz Üçer
Ege Semih Erken
Melis Özçimen
Caner Nalbantoğlu
Merve Honca
Ferhat Yılmaz
Gülşehri Mina Kekeç
Umut Kaplıca
Cihat Tamer