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Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi

13.03.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe dizisi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer alacağı Kraliçe dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Peki Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi...

Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi

Kraliçe dizisi seyricilerle buluşmaya hazırlanıyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin senaryosu, ‘’Queen Sugar’’ isimli yapımdan uyarlandı. Dizide ünlü bir basketbolcunun yaşadığı olayların ardından hayatının değişmesi işlenecek. Kraliçe dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan yer alacak. Peki Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Kraliçe dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yayın tarihi...

KRALİÇE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kraliçe dizisinin 22 Mart'ta ekranlara gelmesi bekleniyor.

KRALİÇE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kraliçe’de; ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması işleniyor.

KRALİÇE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ayşe Akın
Serhat Parıl
Afra Karagöz
Enez Koçak
Ecenaz Üçer
Ege Semih Erken
Melis Özçimen
Caner Nalbantoğlu
Merve Honca
Ferhat Yılmaz
Gülşehri Mina Kekeç
Umut Kaplıca
Cihat Tamer

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Burcu Özberk Gökhan Alkan kraliçe dizi

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