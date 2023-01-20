Kraliçe dizisi ne zaman başlayacak? Yerli 'Queen Sugar' Kraliçe dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Burcu Özberk ve Gökhan Alkan başrolde!

Kanal D’nin, dünya çapında çok izlenen 'Queen Sugar' dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda kimin oturacağı merak edilen dizinin yapımcılığı Mednova'ya ait. Başarılı oyuncular Gökhan Alkan ve Burcu Özberk, Kraliçe dizisinin hazırlıklarına devam ediyor. İşte merakla beklenen dizi Kraliçe hakkında detaylar...

KRALİÇE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrol oyuncuları arasında Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in yer alacağı öğrenildi. Tüm kadro belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk (diğer adıyla Kimsesizler) dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır. 2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Mühendisliğinden mezun oldu. Oyunculuk eğitimini MSM Actor Studio'da aldı. Mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon oynadı ve sonra bir grup arkadaşıyla kendi tiyatrosunu kurdu. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi oldu. "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte 2017 yılında Altın Kelebek En İyi Dizi Çifti Ödülü'nün sahibi oldular.

KRALİÇE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kraliçe dizisi yeni yılda yayın hayatına başlayacak dizilerden biriydi. Dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncuları şimdiden araştırma konusu oldu.

Dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olması konu alınacak.

Kraliçe dizisi yabancı yapım 'Queen Sugar'dan uyarlanacak. Haliyle dizinin konuları da aynı olacak.

QUEEN SUGAR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Nova, Charley ve Ralph adındaki üç kardeşin hepsi farklı hayatlar yaşamaktadır. Hapisten yeni çıkan Ralph, küçük oğluyla birlikte tekrardan yeni düzen kurmaya çalışmıştır. Nova ise başarılı bir gazetecidir. Charley, ünlü bir basketbolcuyla evlidir ve kardeşlerine nazaran daha iyi bir hayat yaşamaktadır.

Bu üç kardeş, babalarının ölümü üzerine yeniden bir araya gelmek zorunda kalmıştır. Babalarının ölümünden sonra, aile işleri olan şekerkamışı tarlası ise artık ortada kalmıştır. Nova, Charley ve Ralph, babalarından kalan bu tarlayı işletirken önemli bazı mücadeleler vermek zorunda kalacaklardır.

