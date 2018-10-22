İngiliz Kraliyet ailesinin eski mutfak şefi olan Darren McGrady, sarayda yaşadığı anıları paylaştı. Neredeyse tüm dünya Kraliyet ailesine hayran ve her yaptıklarını, giydiklerini, yediklerini ve içtiklerini merak ediyor. McGrady ise sarayda çalıştığı süre boyunca aileyle ilgili deneyimlerini, tanık olduğu olayları anlattı...

Kraliyet ailesinin şefi Darren McGrady kraliyet ailesinin sırlarını açıkladı!

İngiliz Kraliyet ailesinin eski mutfak şefi olan Darren McGrady, sarayda yaşadığı anıları paylaştı. Neredeyse tüm dünya Kraliyet ailesine hayran ve her yaptıklarını, giydiklerini, yediklerini ve içtiklerini merak ediyor. McGrady ise sarayda çalıştığı süre

1 / 9 İngiliz Kraliyet ailesinin sırlarını ifşa etti Tün dünyanın merakla takip ettiği İngiliz Kraliyet ailesinin en bilinmeyenlerini eski mutfak şefleri olan Darren McGrady açıkladı. Kraliçe Elizabeth Prens Harry'e kadar sırları veren McGrady, ailenin akşam yemeği için özenle hazırlandığını ve yemeğe oturmadan önce kıyafetlerini değiştirdiklerini söyledi.

2 / 9 Akşam yemeklerinde resmi bir hava vardır Ailenin akşam yemeğine balo giysileriyle oturduklarını söyleyen şef, yemeğin sonunda bir gaydacının masa etrafında dolandığını anlatıyor. Prenses Diana için saray yemek tariflerini bir kenara bırakıp sağlıklı yemekler pişirmeye başlayan şef, Diana'nın en sevdiği yemekleri sıralıyor: Biber dolması, patlıcan dolması ve balık...

3 / 9 "Prenses Diana saraydayken bulimiasından kimsenin haberi yoktu" Şefin sözlerine göre Diana bulimia hastasıydı ve sarayda bu bilinmiyordu. Diana'nın sağlıklı beslenme kararından sonra şef bütün yemek listesini değiştirmişti. Prenses, Garren'e: "Darren sen bütün yağların icabına bak, karbonhidratları da ben spor salonunda halledeceğim" dedikten sonra her şey değişmişti.

4 / 9 "Diana dana eti asla sevmezdi" Diana ile ilgili yemek sırlarını paylaşan şefin açıklamaları şöyle devam ediyor: "Lady Diana’nın yediği tek kırmızı et kuzuydu. O da eğlencelerde. Dana eti asla yemezdi."

5 / 9 Ana Kraliçe Elizabeth Sarayda akşam yemeklerinin 20:30'da yendiğini söyleyen şef: "Kraliçeye yemeğin 20:15'te yeneceği söylenirdi, çünkü bilinirdi ki kraliçe yemeğe herkesten geç gelecek..."

6 / 9 Elizabeth saklama kapları kullanırdı "Kraliçe Elizabeth zaman zaman altın tabak, çatallar kullanarak yemek yese de Balmoral'dayken Kraliçe meyveleri plastik bir kapta yerdi" diyor eski mutfak şefi.

7 / 9 "Harry ve William fast food’a bayılırdı" Her çocuk gibi Henry ve William'da hamburgeri çok severmiş. Şef Prenses Diana ile ilglii yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor: “Bir gün Prenses mutfağa girip, ‘Yemeği iptal et çocukları hamburgerciye götüreceğim’ dedi. ‘Ekselansları ben de hamburger yapabilirim’ dedim. ‘Çocukların asıl istediği hamburgerden çıkan oyuncak’ diye cevap verdi. Evet, oğlanlar hamburger, pizza, patates kızartması severdi. Küçük birer prenstiler ama bir çocuğun damak zevkine sahiptiler.” Anlaşılan o ki prenste olsanız siz yine de afacan bir çocuksunuz :)

8 / 9 Kraliçe'nin en sevdiği yemekler: Şefin anlattığına göre Elizabth'in en sevdiği yiyecek bitter çikolata. Kraliçeye özel olarak mönü gönderilir ve onun seçtiği yemekler pişirilirdi diyor şef. Elizabeth saraya sarımsaklı yiyeceklerin pişirilmesine izin vermezmiş. Kokusundan ve tadından hoşlanmayan Kraliçe, çiftlikte yetişen her şeyin yemek malzemesi olarak kullanılmasını istermiş.