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'Kraliyet'in gözde çiftinden bir ilk!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 20.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton ailesiyle birlikte ilk defa resmi etkinlik olmadan objektiflere yansıdı.

Aİlenin neşeli halleri Kraliyet'in resmi Instagram hesabından paylaşıldı...

Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi

İngiltere'de her bölgeden çeşitli bahçelerde yetiştirilen çiçeklerin sergilendiği dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için Cambridge Düşesi Kate Middleton da çevreci bir bahçe tasarlamıştı.
Kraliyet'in resmi Instagram hesabı @theroyalfamily, Cambridge Düşesi’nin 'Back to Nature' adını verdiği bahçede ailesiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.
İlk kez resmi etkinlik olmadan bu şekilde görüntülenen İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri doğal halleriyle dikkat çekti.
Kraliyetin 6. varisi Prens Louis'in yeni fotoğraflarının da yayımlandığı karelerde küçük prens ve prensesin yalınayak ve doğal halleri dikkatlerden kaçmadı.
Cambridge Düşesi'nin de tasarladığı bahçenin yer alacağı Chelsea Flower Show 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
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Anahtar Kelimeler:
royal family Cambridge Düşesi Kate Middleton

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