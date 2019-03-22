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Kralların yiyeceği olarak biliniyor! Fiyatı 100 dolardan başlıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 dekar alana bin 500 adet ‘trüf mantarı’ aşılanmış fidan dikildi. Havyardan sonra dünyanın ikinci pahalı yiyeceği olan trüf mantarı faydalarıyla şaşırtıyor!

Son zamanlarda trüf mantarına ilginin artmasıyla faydaları da sıkça konuşuluyor. Kahramanmaraş'ta üretimi başlayan mantar öyle ki kralların yiyeceği olarak adlandırılıyor.

Kralların yiyeceği olarak biliniyor! Fiyatı 100 dolardan başlıyor

Son zamanlarda revaçta

Son zamanlarda revaçta
Türkoğlu ilçesi Hacı Bebek Mahallesi'nde ekimi yapılan mantarın piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı açıldı.

Son zamanlarda revaçta

Son zamanlarda revaçta
Ekimi yapılan mantarın 4 yıl boyunca bakımının yapılacağını söyleyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, trüf mantarının son zamanlarda büyük rağbet gördüğü söyledi.

Son zamanlarda revaçta

Son zamanlarda revaçta
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 dekar alana bin 500 adet ‘trüf mantarı’ aşılanmış fidan dikildi. Türkoğlu ilçesi Hacı Bebek Mahallesi'nde ekimi yapılan mantarın piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı açıldı. Ekimi yapılan mantarın 4 yıl boyunca bakımının yapılacağını söyleyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, trüf mantarının son zamanlarda büyük rağbet gördüğü söyledi. Ortalama 600 kilogram mantar üretileceğini kaydeden Altındaş, gelecek yıllarda yeni mantar bahçelerinin oluşturulacağını ifade ederek, “Bölge müdürlüğü bünyesinde trüf mantarı alanı oluşturduk Türkoğlu ilçesinin Hacı Bebek Mahallesi'nde. 50 dekar sahada bin 500 adet trüf aşılanmış fidanlarımızı sahada dikimini yaptık ve çalışmalarını tamamladık. İnşallah 4 yıl boyunca sahada bakımını yapacağız ve tahmini olarak 600 kilogram olarak trüf mantarı üretmeyi düşünüyoruz" dedi. REKLAM ads by AdMatic Trüf mantarının son zamanlarda revaçta olan bir mantar olduğunu belirten Altındaş,"kralların yiyeceği olarak biliniyor, piyasası da oldukça yüksek. Fiyat olarak 100 dolardan başlıyor ve bin dolara kadar çıkıyor. Dolayısıyla çok ciddi manada buradaki orman köylümüzün gelir elde edilecek bir mantar. Biz de tabi bölge müdürlüğü olarak bunu yaptığımız için gurur duyuyoruz. Bu tip çalışmalarımıza da inşallah önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz” dedi

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;
Doğal bir afrodizyak kaynağıdır. Cinsel gücü artırır.

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;
Protein açısından son derece zengindir. Köklü besinler arasında yer alan trüf mantarı zengin yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;

Kara elmas olarak tanımlanan trüf mantarının faydaları ise;
Lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir.
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trüf mantarı trüf mantarı faydaları

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