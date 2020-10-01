Krasnodar, Salzburg ve Midtjylland gruplara kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla sona erdi.
Rusya'nın Krasnodar, Avusturya'nın Salzburg ve Danimarka'nın Midtjylland takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2)
Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 3-1 (2-1)
Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya): 4-1 (0-0)
(AA)
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