Kredi faizlerinin düşmesi satılık konut piyasasını hareketlendirdi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) hazırladığı rapora göre, konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte satılık konut piyasasında hareketlenme başladı.

BETAM tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” ekim raporunun sonuçları açıklandı.

Konut kredilerinde faiz oranlarının düşmesiyle birlikte satılık konut piyasası hareketlenmeye başladı. Satılık konutlara yönelik hızlı talep artışı karşısında ise satılık konut fiyatları artış gösterdi.

sahibinden.com’un emlak kategorisindeki veri havuzu analiz edilerek elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren rapor, gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden her ay kullanıcılarla paylaşılıyor.

Ülke genelinde hesaplanan satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı ekim ayında yükselmeye devam etti. Eylül ayında yüzde 42,3 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde yüzde 47,5’e yükseldi. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3 bin 349 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ekimde 4 bin 940 TL'ye ulaştı.

Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyük ilde de yükselmeye devam ediyor.

Satılık konut cari fiyat artış hızı geçen aya göre İstanbul’da 7,2 puan, Ankara’da 4,6 puan İzmir’de ise 4,8 puan yükseldi. Böylece, satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 50,3, Ankara’da yüzde 39,5 ve İzmir’de yüzde 44,6 oldu.

İstanbul’da ise haziran ayından bu yana satılık konut fiyatlarındaki ivme devam ediyor. Yıllık artışlar itibarıyla çok uzun süre Ankara ve İzmir’e kıyasla düşük kalan İstanbul fiyat artışları, diğer iki ilin üzerine çıktı ve satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul'da 6 bin 736 TL’ye, Ankara'da 3 bin 230 TL’ye ve İzmir'de 5 bin 782 TL’ye yükseldi.

- İstanbul’un ilçelerinde en yüksek artış Kadıköy’de gerçekleşti

Emlak piyasasının nabzının attığı İstanbul ilçelerinde satılık konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.

Satış fiyatlarında en yüksek artış yüzde 95,3 ile Kadıköy’de, en düşük artış ise yüzde 24,5 Fatih’te görüldü. Yüksek fiyat artışlarının görüldüğü ilçeler sırasıyla yüzde 80,3 Şile, yüzde 66,5 Sarıyer, yüzde 66 Çatalca oldu. En düşük fiyat artışlarının görüldüğü ilçelerse yüzde 34,8 Adalar, yüzde 34,4 Beyoğlu, yüzde 33,1 Güngören olarak yer aldı.

Geçen yılın aynı ayına göre, hem lüks hem de ucuz konut fiyatlarındaki artış hızının yükseldiği görülüyor. Ekimde cari satış fiyatlarındaki yıllık artış oranı lüks konutlarda yüzde 54,1, ucuz konutlarda ise yüzde 36,7 oldu.

Böylece, ortalama satılık metrekare cari fiyatı lüks konutlarda 15 bin 290 TL olurken ucuz konutlarda 2 bin 541 TL olarak gözlendi. Düşük faizli konut kredilerinin devreye girmesiyle satılık konut cari fiyatlarında görülen yükseliş, özellikle lüks konutlarda daha güçlü oldu, geçmişte ortaya çıkan reel değer kayıpları büyük ölçüde telafi edildi.

Lüks konut fiyatlarında geçen aylarda görülen artış ekim ayında devam etti. Son verilere göre lüks konut fiyat endeksi TÜFE’yi 44,7 puan aştı. Bu değer 2017 Eylül ayına kıyasla lüks konut satılık fiyatlarındaki değer artışının aynı dönemdeki enflasyon oranından 44,7 puan yüksek olduğunu gösteriyor.

Bir önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,4, TÜFE ise yüzde 2,4 arttı. Bu verilerle enflasyondan arındırılmış lüks konut fiyat endeksi 124’e ulaştı.

Öte yandan, ekimde ucuz konut cari satış fiyatı artışı yüzde 5,4 TÜFE artışından yaklaşık yüzde 2,4 yüksek oldu. Ekimdeki bu değer kazanımı ucuz konutların reel değerinde geçmişte yaşanan büyük kaybı telafi edemedi. Nitekim ekim itibarıyla ucuz konut reel satış fiyatları 2017 Eylül seviyesini 3,4 puan düşük seyretti.

- Kiralık konutlara ilgi bir miktar azaldı

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ekimde yüzde 57,1 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 24 TL'ye yükseldi.

Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 70, Ankara'da yüzde 40,8 ve İzmir'de yüzde 46,1 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 36 TL, Ankara’da 16 TL, İzmir'de ise 24 TL olarak gözlendi.

Enflasyondan arındırılmış kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde arttı. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralık konut sayısının, toplam kiralık ilan sayısına oranı geçen aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düştü.



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