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Kreş hemşiresi olmayı beklerken hayatı karardı: Günde 20 adamla birlikte olmazsam...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 08.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Özel bir kreşte hemşirelik teklifi üzerine İngiltere'den Hollanda'ya giden İngiliz hemşire Sarah Forsyth, hayalleriyle buluşmayı beklerken bir anda hayatı karardı. Amsterdam'a taşındığı anda firmanın yeri olarak görünen yere gittiğinde başına silah dayanarak kaçırılan kadın, zorla seks kölesi yapıldı.

İngiliz suçlu John Reece'in tuzağına düşen Sarah, yaşadığı korkunç günleri anlattı. Her akşam 20 adamla birlikte olmaya zorlandığını, istenilen parayı elde edemediğinde fiziksel şiddete maruz kaldığını söyelyen Sarah, hala o günleri unutamadığını söyledi.

Kreşte hemşire olmayı beklerken, kaçırılıp seks kölesi yapıldı!

İngiliz hemşire Sarah Forsyth, İngiltere'den Amsterdam'a kreş hemşireliği için başvuruda bulundu ve kabul edildi. Ancak Sarah'ın kabusu tam da bundan sonra başladı.
İngiliz suçlu John Reece'in tuzağına düşen Sarah, firmanın yeri olarak gözüken yere gidince başına silah dayanarak kaçırıldı ve seks kölesi yapıldı.
Sarah "Yaşadıklarım korkunçtu. Her akşam 20 adamla birlikte olmaya zorlanıyordum. İstedikleri kadar para alamayınca dövüyorlardı. Hala o günlerle ilgili kabuslar görüyorum" dedi.
Genç kadın kendisi gibi köle olan bir Taylandılı kızın gözlerinin önünde öldürüldüğünü de anlattı. Sarah, "Taylandlı çok genç bir kız vardı. Çok fazla para kazanamayınca ceza olarak depoya götürülüp gözlerimin önünde öldürüldü. Yaşadığım şoku atlatamadan ölümünün kameralara kaydedildiğini gördüm" dedi.
Sarah, zanlıların bu kadınların ölümlerinin çekilip bundan da para kazandıklarını da iddia etti ve "O kızın suratı gözümün önünden düşmüyor. Hala o anlarla ilgili kabuslar görüyorum" diyerek yaşadığı faciayı anlattı.
Sarah 1997'de kaçarak kurtuldu ve kendisini seks kölesi yapan çete polislerin operasyonuyla yakalandı.
Genç kadın ise yaşadığı korkunç anları geçtiğimiz aylarda çıkardığı 'Köle Kız' kitabında anlattı. Kitap kısa sürede çok satanlar listesine girdi.
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hemşire hayat kadını

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