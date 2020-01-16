SPOR
  4. Kristoffer Nordfeldt: Atletik bir kaleciyim, ayaklarım iyi

Kristoffer Nordfeldt: Atletik bir kaleciyim, ayaklarım iyi

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi İsveçli Kristoffer Nordfeldt, ayaklarına hakim ve atletik bir kaleci olduğunu söyledi.

Kristoffer Nordfeldt: Atletik bir kaleciyim, ayaklarım iyi

Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi Nordfeldt, ilk röportajını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine verdi.

Son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt, Gençlerbirliği'ne transferinin hızlı geliştiğini belirterek, "Bir anda oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım" dedi.

"BURAYLA İLGİLİ HEP GÜZEL ŞEYLER ANLATIYORLARDI"

Nordfeldt, başkent ekibinde daha önce görev yapan İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf ile transfer sürecinde görüşüp görüşmediğiyle ilgili "Transfer sırasında görüşmedim ama daha önce onlar burada oynarlarken sürekli konuşuyorduk. Burayla ilgili hep güzel şeyler anlatıyorlardı. Transferde bunun tabii ki biraz etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye ve kulüple ilgili ilk izlenimine ilişkin soruya "Mükemmel" yanıtını veren 30 yaşındaki kaleci, taraftarlara "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Umarım, Gençlerbirliği'nin iyi bir yerde ligi tamamlamasını sağlarız" mesajı gönderdi.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİYLE TAKIM İVME KAZANDI"

Gençlerbirliği'ne gelmeden önce kulüple ilgili bilgiler aldığını dile getiren Nordfeldt, "Hoca değişikliğiyle takım ivme kazandı. Bu ivme devam edecektir. Ligin ikinci yarısında da bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"GENEL OLARAK ÖZELLİKLERİM İYİ"

Nordfeldt, her kalecinin geliştirmesi gereken yanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Genel olarak özelliklerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ayaklarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Atletik bir kaleciyim" diye konuştu.

"REKABETE HAZIRIM"

Kalede yaşanacak rekabete ilişkin Nordfeldt, "Öncelikle sezonun ilk yarısından daha iyi bir yerde ligi bitirmek için çalışmamız gerekiyor. Diğer kaleci arkadaşlarla henüz daha antrenman yapmadım, durumlarını bilmiyorum ama takımdaki bütün kaleci arkadaşlara saygım var. Tabii ki rekabete hazırım" değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU ANDA HER ŞEY OLUMLU GÖZÜKÜYOR"

Süper Ligi daha önce takip edip etmediğine yönelik soru üzerine Nordfeldt, şunları kaydetti:

"Burada oynayan arkadaşlarım vardı, onları sık sık izliyordum. Mattias'ı zaten daha önceden tanıyordum. Burada Felemenkçe konuşan oyuncular da var. Onlarla da iletişim kurmaya başladım, yavaş yavaş arkadaşlarımla tanışıyorum. Şu an her şey olumlu gözüküyor. Umarım birlikte başarılar elde ederiz."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Erzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyorErzurumspor, Sekidika için Fatih Terim’in kararını bekliyor
Efsane sporcu hayatını kaybettiEfsane sporcu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nin yeni transferi İsveçli kalecisi Kristoffer Nordfeldt süper lig

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Gece yarısı flaş transfer! Resmen açıklandı

Gece yarısı flaş transfer! Resmen açıklandı

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Penaltı pozisyonu maça damga vurdu

Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Joe Hart'a Süper Lig'den flaş talip

Joe Hart'a Süper Lig'den flaş talip

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye genç futbolcuyu konuşuyor!

Türkiye genç futbolcuyu konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kristoffer Nordfeldt: Atletik bir kaleciyim, ayaklarım iyi

Nordfeldt yeteneklerini anlattı

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro para cezası

Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro ceza

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Süper Lig'de flaş transfer!

Gençlerbirliği'nden flaş transfer harekatı! Joe Hart...

Joe Hart'a Süper Lig'den flaş talip

Hamza Hamzaoğlu: Arda Türk futbolu için de önemli bir değer

'Arda Galatasaray'a dönüp oynayabilir'

Berat Ayberk Özdemir: Hamza Hamzaoğlu geldikten sonra üstün bir performans sergiledik

Hamza Hamzaoğlu'na övgü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.