Kristoffer Nordfeldt: Atletik bir kaleciyim, ayaklarım iyi

Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi Nordfeldt, ilk röportajını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine verdi.

Son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt, Gençlerbirliği'ne transferinin hızlı geliştiğini belirterek, "Bir anda oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım" dedi.

"BURAYLA İLGİLİ HEP GÜZEL ŞEYLER ANLATIYORLARDI"

Nordfeldt, başkent ekibinde daha önce görev yapan İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf ile transfer sürecinde görüşüp görüşmediğiyle ilgili "Transfer sırasında görüşmedim ama daha önce onlar burada oynarlarken sürekli konuşuyorduk. Burayla ilgili hep güzel şeyler anlatıyorlardı. Transferde bunun tabii ki biraz etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Türkiye ve kulüple ilgili ilk izlenimine ilişkin soruya "Mükemmel" yanıtını veren 30 yaşındaki kaleci, taraftarlara "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Umarım, Gençlerbirliği'nin iyi bir yerde ligi tamamlamasını sağlarız" mesajı gönderdi.

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİYLE TAKIM İVME KAZANDI"

Gençlerbirliği'ne gelmeden önce kulüple ilgili bilgiler aldığını dile getiren Nordfeldt, "Hoca değişikliğiyle takım ivme kazandı. Bu ivme devam edecektir. Ligin ikinci yarısında da bunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.