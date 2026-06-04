Kriz Anlarında Çocuğuna Karşı Ne Kadar Sabırlısın?

1/8 Çocuğun AVM’nin ortasında istediği oyuncak için kendini yere attı diyelim... Ne yaparsın? Sinirlenip kolundan tuttuğum gibi oradan uzaklaştırırım. Rezil olmamak için istediği oyuncağı hemen alırım. Yanına çömelip sakinleşmesini beklerim. Net bir "Hayır" deyip krizin geçmesini beklerim.

2/8 Büyük bir içeceği halıya döktü... Ne yaparsın? Her yeri mahvettiğini söylerim. Eline bez verip temizliği ona yaptırırım. Birlikte temizlemeyi teklif ederim. Söylenerek temizliği tek başıma yaparım.

3/8 Gece yarısı oldu ve uyumak istemiyor... Tepkin hangisi olur? Masal okurum. İlk uyuyan kazanır diyip oyuna çeviririm. Pes eder ve bir yerde uyuyakalmasını beklerim. Ceza vereceğimi söyler korkuturum.

4/8 Sinirlenip seni sevmediğini söylediğinde ne yaparsın peki? Dünyanın en yetersiz ebeveyni gibi hissedip üzülürüm. Saygısızlık olarak görür, ben de sert tepki veririm. Canım sıkılsa da yoğun bir duygu patlaması olduğunu bilirim. Bana değil, kendi içindeki fırtınaya bağırdığını bilirim.

5/8 Büyük bir kriz nihayet bittiğinde ruh halin nasıl olur? Sakinleşince yanına gidip olayı tatlı tatlı konuşurum. "Şurada daha sakin olabilirdim" diye kendimi eleştiririm. Büyük bir vicdan azabı duyup gidip sarılırım. Öfkem geçmez, çocuğa karşı bir süre mesafeli davranırım.

6/8 Yemek yemeyi reddediyorsa tepkin hangisi olur? "Aç kalırsın bak!" diye zorla yedirmeye çalışırım. Zorlamam, "Acıkınca yersin" deyip tabağı kaldırırım. Hemen sevdiği başka bir şeyi hazırlarım. Neden yemek istemediğini anlamaya, ikna etmeye çalışırım.

7/8 Kıyafetini giymeyi reddetti ve okul servisini kaçırdı. Peki buna tepkin ne olur? Derin nefes alır, arabada sakinleşmesini beklerim. Yol boyunca ona söylenir ve ceza vereceğimi söylerim. Panik olur, suçu kendimde arar ve koşturarak okula yetiştiririm. Sonuçlarına katlanmasını sağlar, yürüyerek veya geç kalmasını göze alarak götürürüm.