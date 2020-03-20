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Krona virüse karşı özel okullarda da online eğitim dönemi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapatılması ve eğitime ara verilmesinin ardından İnci Koleji de online eğitimi devreye soktu.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 16 Mart tarihinden itibaren ülke genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verilerek, 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlanmasına karar verildi.

Krona virüse karşı özel okullarda da online eğitim dönemi

Korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapatılması ve eğitime ara verilmesinin ardından İnci Koleji de online eğitimi devreye soktu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar gereği 16 Mart tarihinden itibaren ülke genelindeki tüm okullarda eğitim-öğretime ara verilerek, 23 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitime başlanmasına karar verildi. İnci Koleji de bu kapsamda online eğitim sistemini hayata geçirdi.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, “Bu zorlu süreçte öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinden uzak kalmasını istemiyoruz. İnci Koleji olarak gereken tedbirleri aldık. Öğrenci-öğretmen ve velilerimizden oluşan üç ayak sistemini online canlı tutarak, öğrencilerimizin rehavete kapılmadan derslerine devam etmelerini sağlıyoruz. LGS öğrencilerimiz için zaten endişe edecek bir durum söz konusu değil. Onlar için koçluk sistemimiz faal olarak işliyor. İkinci haftadan itibaren uzaktan eğitim ile yolumuza devam edeceğiz. Alanında uzman öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle interaktif bir şekilde ders işleyecekler. Velilerimizin endişe edeceği bir durum kesinlikle söz konusu değil. İhtiyaç halinde, veli ve öğrencilerimize PDR desteği de sunuyoruz” diye konuştu.

Krona virüse karşı özel okullarda da online eğitim dönemi

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