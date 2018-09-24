Krylya Sovetov 0 - 3 Krasnodar (Rusya Premier Lig)

Rusya Premier Lig'in 8. haftasında Krasnodar, Krylya Sovetov'a konuk oldu.
Krasnodar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69 ve 71. dakikalarında Ari, 81. dakikasında Magomed Suleymanov'un attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.
Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Krasnodar, 16 puanla ikinci sıraya yükseldi. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Krylya Sovetov ise 7 puanla 13. sırada kaldı.
Akhisarspor - Galatasaray maçında Regattin'in golünü VAR ofsayt nedeniyle iptal etti
Sakatlıkları devam eden Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'ın Beşiktaş derbisinde oynamaları zor!
''Fenerbahçe maçında oynayamam''
Ali Koç'tan futbolculara olay sözler!
Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor
Yıldız futbolcu karısını aldatırken yakalandı!
Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir
Trabzon'u Onur ve Burak yaktı!
Talisca şova devam ediyor!
Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel
Merve Taşkın: Karius ile buluştum
Okuyucu Yorumları 0 yorum