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Krylya Sovetov 0 - 3 Krasnodar (Rusya Premier Lig)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2018 20:49 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Krylya Sovetov'u 3-0 mağlup etti.

Krylya Sovetov 0 - 3 Krasnodar (Rusya Premier Lig)

Rusya Premier Lig'in 8. haftasında Krasnodar, Krylya Sovetov'a konuk oldu.

Krasnodar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 69 ve 71. dakikalarında Ari, 81. dakikasında Magomed Suleymanov'un attığı gollerle 3-0'lık galibiyete ulaştı.

Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Krasnodar, 16 puanla ikinci sıraya yükseldi. Son 5 maçının 4'ünü kaybeden Krylya Sovetov ise 7 puanla 13. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
krasnodar Krylya Sovetov rusya premier lig

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