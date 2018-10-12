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Krzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

Polonya yeni golcüsünü buldu! Genoa'nın 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek, bu sene çıktığı her karşılaşmada fileleri havalandırmayı başardı.

Krzysztof Piatek, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti

Geçtiğimiz yıl Polonya'nın Cracovia Kraków ekibinde forma giyen Piatek, 35 maçta 21 gol atarak takımını kümede tutan isim olmuştu. Polonya ekibinde sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü, bu sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan ekibiyle kupada çıktığı ilk karşılaşmada Lecce filelerine 4 gol bırakan Piatek, ligde ise 7 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde ülkesi Polonya ile mücadele eden yıldız golcü, bu turnuvayı da boş geçmedi. Portekiz'in 3-2 galip ayrıldığı mücadelede Piatek, ülkesi adına ilk golü atan isim olmayı başarsa da, Polonya karşılaşmadan mağlup ayrılan taraf oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Krzysztof Piatek polonya

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