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KT Portföy'e "İslami Portföy Yönetimi" ödülü

06.01.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük: - "Müşteri odaklı yaklaşımımız ekseninde teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk iştiraki KT Portföy, The Next 100 Global Awards 2021'de, "İslami Portföy Yönetimi" ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, KT Portföy, bankacılık ve finans dünyasındaki şirketlerin uzmanlık ve mükemmellik alanlarında öne çıkan uygulamalarını ödüllendiren Global Banking & Finance Awards kapsamında düzenlenen organizasyonda, "İslami Portföy Yönetimi" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, uluslararası alanda önem arz eden bu ödülü, portföy ve varlık yönetimi alanındaki stratejilerinin ve müşterilere yönelik hayata geçirdikleri uygulamaların doğruluğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Ekimde yatırımcıların ilgisine sundukları KSR Sürdürülebilirlik fonundan bahseden Kütük, "Bu yıl ise Teknogirişim GSYF, Lonca GSYF ve Neova GSYF'den sonra KOBİ GSYF ile yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ekseninde teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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