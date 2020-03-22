YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. KTB Başkanı Recep Bağlamış: "Kırmızı et üretiminde problem bulunmamaktadır"

KTB Başkanı Recep Bağlamış: "Kırmızı et üretiminde problem bulunmamaktadır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

"Besi sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimizin işletmelerinde 2020 yılı için tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda besi hayvanı ve buna bağlı olarak da kırmızı et tüketimini karşılayacak kadar üretimimiz bulunmaktadır" - "Mart ayı itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, ülkedeki kırmızı et üretiminde herhangi bir problem bulunmadığını belirterek, "Mart ayı itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğunu tahmin ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bağlamış, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasının ardından vatandaşların marketlerdeki gıda ürünlerine yoğun talep gösterdiğini belirtti.

Ülkede kırmızı et üretiminde bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Bağlamış, Türkiye'de 2019 yılı genelinde toplam kırmızı et üretiminin, bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artışla 1 milyon 201 bin 469 ton olarak tahmin edildiğini aktardı.

Bağlamış, koronavirüs nedeniyle kırmızı et piyasasında panik havası yaratılmaya çalışıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kırmızı et ve ürünleri için tüketimimizi karşılayacak kadar hayvan varlığımız var. Kimse endişe etmesin. Rant sağlamak için 'hayvan ithal edilecek' diye söylenti çıkaranlara prim vermeyeceğiz. Tüketicilerimizin de içi rahat olsun. Kırmızı et üretiminde herhangi bir problem bulunmamaktadır. Besi sektöründe faaliyet gösteren yetiştiricilerimizin işletmelerinde 2020 yılı için tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda besi hayvanı ve buna bağlı olarak da kırmızı et tüketimini karşılayacak kadar üretimimiz bulunmaktadır."

Küçükbaş hayvan varlığına da değinen Bağlamış, "Mart ayı itibarıyla sektörde yaklaşık 50 milyon koyun, yavrulama zamanından dolayı 15 milyon civarında kuzu olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı kırmızı et tüketimini karşılayacak durumda. Tüketicimizi ithalata muhtaç edecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Salgın nedeniyle piyasada herhangi bir tedirginliğe, stok yapmaya da gerek yok. Kimse paniğe kapılmasın." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar65 yaş üstü için getirilen 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yeni genelge! Kapsam dışında kaldılar
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kırmızı et üretimi KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış

En Çok Okunan Yerel Haberler

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ’da 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Karantinadaki umrecilere kandil simidi dağıtıldı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Adana'da 65 yaş üzerinin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına başlandı

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Elle seçme yasağının ardından esnaf poşetleme uygulamasına geçti

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Başkan Kavuş: “Yaşlılarımız sokağa çıkmasın, ihtiyaçlarını biz getirelim”

Kayseri Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:31
Öğle
12:50
İkindi
16:16
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Elem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yaşam Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.