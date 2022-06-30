KTO Başkanı Gülsoy, dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamlarıyla tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Gülsoy, mayıs ayı dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı açıklamasında, Kayseri'de mayıs ayında gerçekleştirilen 305 milyon 538 bin dolarlık ihracatın, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 22 arttığını bildirdi.

Türkiye'nin ve Kayseri'nin ihracatta büyümeye devam ettiğini belirten Gülsoy, "Bize düşen, edindiğimiz bu kazanımları katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Tüm ihracatçı üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Gülsoy, Kayseri'de mayıs ayında yapılan 154 milyon 482 bin dolarlık ithalatın da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi.

Mayıs ayında en çok ihracatın Almanya, Irak, ABD, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık, Romanya, Tunus, Polonya ve Belçika'ya yapıldığını aktaran Gülsoy, şöyle devam etti:

"Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracatta koymuş olduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. 2022 yılı için 4 milyar doları geçmeyi hedeflerken, 2023 yılı için şehrimize 5 milyar dolarlık bir hedef koyduk. İnşallah hedeflerimizi yakalayacağız. Şehrimizde ilk 5 ayda ihracatımız 1 milyar 647 milyon dolara çıktı. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamlarıyla tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir."

