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KTO Başkanı Gülsoy, "İngiltere ile imzalanan STA, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır"

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.12.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Dış ticaretimizde çok önemli bir anlaşma sağlanmıştır.

KTO Başkanı Gülsoy, "İngiltere ile imzalanan STA, Türkiye’nin gücüne güç katacaktır"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına (STA) ilişkin, "Dış ticaretimizde çok önemli bir anlaşma sağlanmıştır. Türkiye’nin gücüne güç katacak bu anlaşma ile beraber daha büyük ihracat rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum. Dünyanın 6’nci büyük ekonomisi olan İngiltere ile ticaretimizde başlayacak yeni dönemle birlikte ekonomimiz daha da kuvvetlenecektir.” dedi.
Gülsoy yazılı açıklamasında, anlaşmanın iki ülkenin yıllık 25 milyar doları aşan ticaret hacmini daha da yükselerek büyüyeceğini belirtti.
Türkiye ile Birleşik Krallık ile imzalanan anlaşmanın ticaretimizin gelişmesine önemli bir katkı sunacağına dikkati çeken Gülsoy, "İş dünyamız ve firmalarımız açısından İngiltere’ye kolay ve sorunsuz bir şekilde ihracat yapmak yaşadığımız bu zor dönemde ilaç gibi gelecektir. Karşılıklı yapılacak olan yatırımları da olumlu şekilde etkileyecektir." ifadesini kullandı.
Gülsoy, salgına rağmen 2020 yılında Türkiye’nin İngiltere’ye ilk 11 ayda 10 milyar doları bulan ihracat yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Birleşik Krallık, Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 2’nci ülkedir. Anlaşma sonrasında daha da yükselecek olan ihracat rakamlarımızla birinci olacağımıza inanıyorum. Serbest Ticaret anlaşması, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesine yeni bir başlangıç olacaktır.”

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