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KTO’dan maske, mesafe, hijyen denetimi

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile birlikte koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında, Hastane Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ile birlikte koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında, Hastane Caddesi’nde esnafları ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Esnaflara hayırlı işler dileyerek “Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi” ve sosyal mesafe broşürleri dağıtan Uyar, pandemi sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğuna vurguladı.
KTO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, İçişleri Bakanlığı’nın direktifleri doğrultusunda valilerin yönetimi ve koordinasyonunda yapılan, covid-19 tedbirleri denetimine çıktı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nihat Pullu ve güvenlik güçleri ile birlikte Kocasinan İlçesi Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Hastane Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini tek tek ziyaret eden Şevket Uyar, esnafa hayırlı işler diledi. Esnafa özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyet göstermeleri ve daha çok dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Uyar, Ticaret Odası tarafından hazırlanan ‘Kontrollü Sosyal Hayat Çalışma Rehberi’ ve sosyal mesafe broşürlerini paylaştı.
KTO Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar denetimlerle ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere ve kurallara uyulup uyulmadığı yönelik denetimlerimizi Oda olarak sürekli gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde bütün kurumlarımızca yapılan ortak denetimler sonucu vaka sayılarını düşürmeyi başardık. Fakat rehavete kapılmamız gerekiyor. En ufak tedbirsizlikte vakaların tekrar artmasına neden olabiliriz. Esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza kurallara harfiyen uymaları konusunda telkinlerde bulunduk. Yaptığımız denetimlerde gördük ki vatandaşlarımız ve işyerlerimiz kurallara uyuyorlar. Toplum bilincinin oluşması adına kurallara uyan herkese teşekkür ediyoruz“ dedi.

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