KTÜ Uzay CanSat Takımı dünyanın en prestijli model uydu yarışmasında üçüncü oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay CanSat Takımı, dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta dünya üçüncülüğü elde etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, KTÜ Uzay Kulübü bünyesindeki KTÜ Uzay CanSat Takımı, Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iş birliğiyle, 9-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışması CanSat'ta 49 takımı geride bırakarak üçüncü oldu.

Dünyada nano ve pikouydular alanındaki çalışmalara dikkat çekmek ve bu konuda çalışan deneyimli insan açığını kapatmak amacıyla gençlere yönelik düzenlenen model uydu yarışmasında KTÜ UZAY CanSat Takımı, Ön Tasarım Raporu (PDR) aşamasını yüzde 99,07 puanla dördüncü, Kritik Tasarım Raporu (CDR) aşamasını yüzde 98,26 puanla sekizinci olarak tamamladı.

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kadri Can Ülker, Alipaşa Öksüz, Mustafa Durukan, Enes Mercan, Makine Mühendisliği Bölümünden Murat Duysak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yunus Gündüz, Mustafa Filiz, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünden Resul Yılmaz, Harita Mühendisliği Bölümünden Duhan Günsel'in yer aldığı takım finallerde çeşitli otonom görevleri başarıyla gerçekleştirerek, yüzde 87,43 başarı oranıyla üçüncülük derecesini elde etti.

"Uzay keşfedilmeyi bekliyor" mottosuyla çalışmalarına devam eden, uzay ve uydu teknolojilerinin Trabzon ve Türkiye'de yaygınlaştırılması amacına hizmet eden KTÜ UZAY Kulübü, dünyanın en prestijli model uydu yarışmasında derece elde ederek uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TEKNOFEST 2021'de TURKSAT Model Uydu Yarışması'nda üçüncülük derecesi elde eden KTÜ Uzay Kulübü, TEKNOFEST 2022 kapsamındaki Model Uydu, İnsansız Hava Aracı ve Roket Yarışması'na 5 ekiple hazırlanmaya devam ediyor.



