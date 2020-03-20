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Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 20 Mart Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 22:57 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının 20 Mart Cuma ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'in final günü oldukça çekişmeli geçti. Yarışmanın başarılı isimleri sürpriz bir şekilde hafta finalinde veda etti. Peki Kuaförüm Sensin'de kim gitti? Hafta birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 20 Mart Cuma sonuçları

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'in 20 Mart 2020 Cuma günü yayınlanan finalinde elenen isim ve birinci olan belli oldu.

Kuaförüm Sensin’de final günü yine çok çekişmeli geçti. Puanlar birbirine yakın olunca masalar arasında stratejik adımlar atıldı. Jüri üyesi Adnan Serter ise kurulan koalisyonlara tepki olarak kullandığı düşük puanlarıyla yarışmacıların kaderini değiştirdi.

Kuaförüm Sensin (4)

KUAFÖRÜM SENSİN'DE KİM ELENDİ?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklandı. 5 günün puanları toplandı ve haftanın elenen takımı belirlendi. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden takım 97 puanla Cihan ve Canan oldu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE BİRİNCİ KİM OLDU?

Kuaförüm Sensin 20 Mart Cuma günü haftanın en yüksek puanını alıp 10 bin liranın sahibi olanı takım, Mehmet Acun ve Zeynep birinci oldu.

Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de.


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