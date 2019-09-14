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Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte Kuaförüm Sensin 13 Eylül Cuma birincisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

Kuaförüm Sensin yarışması 13 Eylül Cuma günü hafta finaliyle Show TV'de ekrana geldi. Kuaförüm Sensin'de haftanın finali yine çok çekişmeli geçti. Kuaförler ve makyözler hem rakiplerinden hem de jüri üyelerinden yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki Kuaförüm Sensin'de kim birinci oldu? 13 Eylül Cuma hafta finalinde kim elendi?

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? İşte Kuaförüm Sensin 13 Eylül Cuma birincisi

Kuaförüm Sensin yarışmasında hafta boyunca modeli ile sorun yaşayan Sıla'nın sinirleri daha fazla dayanmadı ve günlerin birikimiyle modeliyle sert bir tartışmanın içine girdi.

Kesimden sonra boya konusunda da Sıla'ya güvenmeyen ve diğer yarışmacıların yorumlarından etkilenen model Gülendam, ağlayarak koltuktan kalktı.

Kuaförüm Sensin (1)

Zamanla yarışan Sıla final günü zor anlar yaşadı. Haftanın en düşük puanını alan Berk ve Merve gözyaşları içinde yarışmaya veda ederken, yarışmaya hızlı bir giriş yapan Bilal ve Buse, ilk haftadan 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

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