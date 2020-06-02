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Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi! Eşini öyle görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 20:41 | Son Güncelleme

Show TV'de ekrana gelen Kuaförüm Sensin'in son bölümüne Ramazan ve Saadet çifti damga vurdu. Eşini çok kıskanan Saadet, Ramazan’a kurallar koydu. Ancak Ramazan modeli Aleyna ile dans ederek kural ihlali yapınca kıyamet koptu.

Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi! Eşini öyle görünce...

Kuaförüm Sensin’de haftanın ikinci gününde modeli ile zaten sorun yaşayan ve işini yapmakta zorlanan Saadet, memnuniyetsiz modeli Aleyna ile eşi Ramazan’ın dansını da öğrenince çileden çıktı.

Diğer taraftan yarışmacıların gündemini meşgul eden bir olay da Mustafa ve Selen arasında belirsizliğini koruyan yakınlaşma oldu. İkilinin kaçamak cevapları, aralarında bir ilişki olup olmadığını merak eden rakiplerinin ilgisini üzerlerine çekti.

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Gün sonunda Bilal, Buse ve Selver en düşük puanı alarak sonuncu olurken Mustafa, Tuna ve Su gün birincisi oldu.

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