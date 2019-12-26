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  4. Kuaförüm Sensin'de model ile kuaför arasında gergin anlar! Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de model ile kuaför arasında gergin anlar! Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 21:08 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde, kuaförler, Adnan Serter’in kendileri için belirlediği saç kesimlerini modellerine uygulamak için ter döktü. Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'de, saçlarını kısa kesildiğini söyleyen model ile kuaför arasında gergin anlar yaşandı. Peki Kuaförüm Sensin son bölümde gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de model ile kuaför arasında gergin anlar! Kuaförüm Sensin gün birincisi kim oldu?

Show TV'da hafta içi her gün ekrana gelen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözlerin yarıştığı Kuaförüm Sensin'de her perşembe olduğu gibi yine kesim günü heyecanı yaşandı.

Tayfun ve Hasan kesime hemen başlarken, Taner ve Tayfun modellerini ikna etmekte zorlandı. Taner modelini uzun uğraşlar sonunda ikna etse de saçının istediğinden kısa olduğunu düşünen modeli ile arasında gergin anlar yaşandı. Betül’ün modeli ise Adnan Serter’in araya girmesine rağmen inadından vazgeçmedi ve saçını kestirmedi.

Kuaförüm Sensin (2)

Bu durum puanlamaya da yansıdı; Betül ve Şükran gün sonuncusu olurken, Hasan ve Buse birinci oldu.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

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