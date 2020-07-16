Kuaförüm Sensin yarışmasında aşk iddiası!

Kuaförüm Sensin'in son bölümünde, mesleğindeki başarılı çalışmaları kadar tarzıyla da izleyicilerin beğenisini kazanan Tayfun’da yeni yarışmacı Berna’nın gelmesiyle beraber değişen tavırlar rakiplerinin gözünden kaçmadı.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE TAYFUN'UN DEĞİŞEN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ!

Konuşmaktan pek hoşlanmayan Tayfun’un rakibi Berna ile bol bol sohbet etmesi, genelde asık yüzle dolaşırken sürekli gülümsemesi ve nihayetinde siyahtan başka renk giymem derken renkli tişörtlere artık hayır dememesi, Tayfun’un Berna’ya karşı hoş duygular hissettiğini göstermiş oldu.

Şimdi herkes bu değişimin hangi sonuçları yaratacağını merak ediyor.

