Kuaförüm Sensin yeni sezon ne zaman başlıyor? Bülent Ersoy'un jüri olduğu Kuaförüm Sensin'in yayın tarihi açıklandı

Yapımcılığını Global Medya'nın, sunuculuğunu Gözde Kansu'nun üstlendiği, kendine güvenen kuaför ve makyözlerin yarıştığı, Kuaförüm Sensin'in yeni sezon yayın tarihi açıklandı.

Kuaförüm Sensin'in yeni sezon çekimlerine başlanırken, Işıl Reçber, Bülent Ersoy ve ünlülerin kuaförü olarak bilinen Seçkin Süngüç’den oluşan jüriden de ilk fotoğraf geldi.

Kuaförüm Sensin'in yeni jüri üyelerinden oluşan bölümleri 15 Haziran Pazartesi'den itibaren Show TV'de yayınlanacak.

IŞIL REÇBER'DEN ÜCRET AÇIKLAMASI

Ünlü futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber'in programdan aylık 120 bin kazanacağı iddia edilmişti. Bu rakamın doğru olmadığını belirten Reçber açıklamasında "Değerli Bülent hanım ile aynı projede olmak şereftir aynı zamanda keyiftir. Bugün basında benimle ilgili konuşulan rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Aynı yarışmada jüri üyesi olan Bülent Ersoy’un ise programdan aylık 1 milyon 250 TL kazanacağı konuşuluyor.



