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Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat'ın hayatı, kariyeri ve şarkıları!

14.01.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kubat, , Şarkılar Bizi Söyler programının bugünkü bölümüne konuk olacak. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla ekrana gelecek olan program yine izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Bu hafta programın konsepti 'Alpay ve Zamansız Şarkılar' olarak belirlendi. Peki, Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat'ın hayatı, kariyeri ve şarkıları...

Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat'ın hayatı, kariyeri ve şarkıları!

Kubat, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat hakkında merak edilenler...

KUBAT KİMDİR?

1974 Belçika Anvers doğumlu Kubat 47 yaşındadır. Gerçek adı Ramazan Kubat'tır.

Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Şarkıcı Kubat kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte MasterChef konuğu Kubat'ın hayatı!

Müziğe, beşinci yaş gününde babasının hediye olarak aldığı curatla başladı. Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okudu.

1995'te ilk albümünü İstanbul'da çıkardı. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü
2018 Türküyüz

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