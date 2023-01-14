Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat'ın hayatı, kariyeri ve şarkıları!

Kubat, Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 14 Ocak 2023 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer aldı. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Kubat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kubat hakkında merak edilenler...

KUBAT KİMDİR?

1974 Belçika Anvers doğumlu Kubat 47 yaşındadır. Gerçek adı Ramazan Kubat'tır.

Ailesi Belçika'ya Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden göç etti. Amcası Kur'an ezberi hafız olan sanatçının bir diğer amcası Şemsettin Kubat ise şairdir.

Müziğe, beşinci yaş gününde babasının hediye olarak aldığı curatla başladı. Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okudu.

1995'te ilk albümünü İstanbul'da çıkardı. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz

