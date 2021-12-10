Kübbülmüşviyye nasıl yapılır? Kübbülmüşviyye tarifi ve malzemeleri neler?

Kilis yöresinde sıkça yapılan Kübbülmüşviyye, TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması sonrası gündeme geldi. Kübbülmüşviyye'nin tarihi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki Kübbülmüşviyye nasıl yapılır?

KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELERİ NELER?

Kübbülmüşviyye, Kilis mutfağının en lezzetli ve en meşakkatli yemeklerinden biri olarak biliniyor. İçyağ, ceviz ve baharat karışımıyla doldurulan köfte olarak tanımlanan bu yemeğin, Hatay ve Bitlis bölgelerinde böbrek yağı konarak yapılan versiyonları da bulunuyor.

İşte malzemeleri:

•300 gr. yağsız ve sinirsiz koyun veya dana eti (kıyma),

•Üç su bardağı çiğ köftelik bulgur,

•300 gr. koyun gömlek yağı ( iç yağ),

•Bir tatlı kaşığı tarçın,

•İki çorba kaşığı nane,

•Yeterince karabiber, tuz ve kırmızı biber,

•Bir adet baş soğan,

•½ komposto tabağı ceviz içi.

KÜBBÜLMÜŞVİYYE MALZEMELERİ NELER?

Öncelikle bulgur tepsiye koyulur. Üzerine soğan küçük parçacıklar halinde doğranır. Daha sonra nane, kırmızıbiber ve tuz eklenir. Biraz yoğrulduktan sonra yağsız ette katılarak köfte, sakız kıvamına gelinceye dek yoğrulmaya devam edilir. Diğer yandan küçük bir tepsiye iç yağı ufak şekilde doğranır. Sakız gibi olana dek sıcak su yardımı ile yoğrulur. Yoğrulmuş iç yağına tuz, karabiber, kırmızı biber, nane, ceviziçi ve tarçın konur. Yoğrulmasının ardından küçük parçalara ayrılır. Her parçacığa bir badem içi şekli verilir. Köfteden iri parçalar alınarak kısa bir yoğurmadan sonra yuvarlak parçalara bölünür. Her yuvarlak içli köfte şeklinde hatta biraz daha büyük şekilde oyulur.

İçerisine hazırlanmış olan bir badem büyüklüğündeki içyağından konur. Parmaklar desteğiyle ağzı kapatılır. Hepsi bu şekilde bitince bunlar meşe kömürü üzerine yerleştirilen ızgarada pişirilir. Pişirme işlemi fırında da yapılabilmektedir. Eğer istenirse pişen kübbülmüşviyyeler sade yağda tekrar kızartılabilir.



