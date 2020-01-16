Kubilay Aka ifşa oldu! Miray Daner ile sevgiliyken cinsel içerikli mesajlar atmış!

Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkisi geçtiğimiz yıl bir anda son bulmuştu. Aka'nın Hilal Altınbilek ile sevgilisi Daner'i aldıttığı iddia edilmişti. İlişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları iddia edilen Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkisinde yeni bir kriz ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre Kubilay Aka'nın Miray Daner ile olan ilişkisi sırasında bir kızla mesajlaştığı ortaya çıktı.

İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.

KUBİLAY AKA VİDEO İSTEMİŞ!

İddialara göre kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaadleri yerine getirmemiş. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirmiş. Bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2.Sayfa ekibine göndererek Kubilay Aka'yı ifşa etti.