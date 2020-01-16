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  4. Kubilay Aka ifşa oldu! Miray Daner ile sevgiliyken cinsel içerikli mesajlar atmış!

Kubilay Aka ifşa oldu! Miray Daner ile sevgiliyken cinsel içerikli mesajlar atmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Çukur'un oyuncusu Kubilay Aka ifşa oldu! Geçtiğimiz günlerde Miray Daner'in ilişkisine şans verdiği iddia edilmişti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa ekibi Kubilay Aka'nın ihanetini ortaya çıkardı. Kubilay Aka ifşası magazin gündemine damga vurdu. Aka yayına bağlanarak "ben sapık değilim" dedi.

Kubilay Aka ifşa oldu! Miray Daner ile sevgiliyken cinsel içerikli mesajlar atmış!

Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkisi geçtiğimiz yıl bir anda son bulmuştu. Aka'nın Hilal Altınbilek ile sevgilisi Daner'i aldıttığı iddia edilmişti. İlişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları iddia edilen Kubilay Aka ve Miray Daner ilişkisinde yeni bir kriz ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre Kubilay Aka'nın Miray Daner ile olan ilişkisi sırasında bir kızla mesajlaştığı ortaya çıktı.

İzmir'de 25 yaşında bir üniversite öğrencisi ile mesajlaşan Kubilay Aka'nın genç kıza cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Genç kızın kendisine Miray ile olan ilişkisini hatırlatması üzeri Akay genç kıza "İlişkimizde kopmalar yaşıyoruz ciddi bir şey yaşamıyoruz. Bu yaşta birinin ciddi bir ilişki yaşaması doğru değil" yanıtı verdi. Aka ayrıca genç kıza Miray yanındayken de mesajlaşabileceğini söyledi.

KUBİLAY AKA VİDEO İSTEMİŞ!

İddialara göre kızdan sürekli video göndermesini isteyen Aka genç kıza duygusal vaatler bulunmuş ve bu vaadleri yerine getirmemiş. Gizli buluşmaların ardından genç kızla birden ilişkisini kesmesi genç kızı sinirlendirmiş. Bu nedenle de genç kız intikam olarak mesajlarını 2.Sayfa ekibine göndererek Kubilay Aka'yı ifşa etti.

KUBİLAY AKA YAYINA BAĞLANDI

Konuyla ilgili Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Kubilay Aka 'tehdit ediliyorum' dedi. Aka açıklamasında şunları söyledi:

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"Ben birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat bu insanlar aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim. Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. ‘Bunu yapma’ dedim dilemedi.

BEN SAPIK DEĞİLİM!

Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde, Celasun karakterini canlandıran Kubilay Aka hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Kubilay Aka kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında?

12 Nisan 1995 yılında İstanbul’da doğan Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. Muğla’da özel bir havalimanı şirketinde çalışırken tesadüfen keşfedilen ve Vatanım Sensin dizisinin deneme çekimlerine çağırılan Kubilay Aka, dizide Ali Kemal karakterine hayat vererek ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Celasun karakterini canlandırmaktadır. Kubilay Aka, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve Koç burcudur.

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