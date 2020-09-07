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Kubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Aşk 102 oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz'un koronavirüse yakalanması magazin dünyasına bomba gibi düştü. Ünlü oyuncuların haberinin şoku atlatılamamışken Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Yazıcı haberlerin ardından bir paylaşım yaptı.

Kubilay Aka ve Alina Boz'dan sonra bir şok daha! İpek Filiz Yazıcı koronavirüse yakalandı

Aşk 102'nin başrol oyuncularından Alina Boz ve Kubilay Aka'nın koronavirüs olması herkesi korkuttu. Çukur dizisinde de rol alan Kubilay Aka'nın ardından sette sıkı tedbirler alındı.

Aşk 102'nin oyuncularının haberinin şoku devam ederken bir hastalık haberi daha gündeme geldi. İpek Filiz Yazıcı'nın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Aşk 102'nin yanı sıra Yeni Hayat dizisinde de rol alan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı haberin duyrulmasının ardından bir paylaşım yaptı. Camın ardından elini uzatan ünlü oyuncu bu paylaşıma "sosyal mesafe" notunu düştü.

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İpek Filiz Yazıcı'nın test sonucunun ardından Yeni Hayat dizisinin setine de ara verildi.

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