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Aşk 102 dizisi bitecek mi? Aşk 102 dizisinde son durum ne?

DİZİ HABERLERİ  | 07.09.2020 10:21 | Son Güncelleme

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte başlayan dizi setlerine de koronavirüs damgasını vurdu. Netflix’in orjinal yapımlarından olan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu koronavirüs sektesine uğradı. Dizi çekimlerine ara verildiği duyuruldu.

Aşk 102 dizisi bitecek mi? Aşk 102 dizisinde son durum ne?

Başrollerini Alina Boz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı, İpek Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı Aşk 101 dizisinin çekimleri büyük bir hızla başlamıştı. 2. sezonda Aşk 102 adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizide koronavirüs paniği yaşandı. Yapım şirketi tarafından belirli aralıkla tekrarlanan koronavirüs testlerinde pozitif sonuçlar set ekibini endişelendirdi.

aşk 102

Aşk 102 dizisinin başrol oyuncularından Kubilay Aka, Alina Boz ve İpek Filiz Yazıcı’nın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Çıkan haberleri Kubilay Aka sosyal medyadan yaptığı paylaşımla doğruladı. Testlerin pozitif çıkmasının ardından oyuncular kendilerini evde karantinaya aldı. Aşk 102 dizisinin çekimleri durduruldu.

Aşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandıAşk 102 dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka koronavirüse yakalandı

YENİ HAYAT VE ÇUKUR DİZİLERİ DE ETKİLENDİ!

Kanal D’nin yeni gözdesi ‘Yeni Hayat’ dizisinde İpek Filiz Yazıcı’nın rol alması set ekibini harekete geçirdi. Yeni Hayat dizisinin çekimlerine ara verildi ve tüm ekibe koronavirüs testi yapıldı.

Show TV’nin fenomen haline gelen dizisi Çukur’da Celasun karakterine hayat veren Kubilay Aka’nın KOVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine sette sıkı tedbirler alındı. Çukur setine ara veren yapım ekibi test sayısını da arttırdı.

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