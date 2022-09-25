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  4. Kubilay Aka ve Danla Bilic aşkı gündeme bomba gibi düştü! Konserde samimi dans olay oldu

Kubilay Aka ve Danla Bilic aşkı gündeme bomba gibi düştü! Konserde samimi dans olay oldu

25.09.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen pozlarının ifşa edileceği söylendiği için dolandırıcılara bir hayli para kaptıran Kubilay Aka yeni aşka yelken açtı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden ayrılan Danla Bilic ve Kubilay Aka konsere el ele geldi. İkilinin gecedeki samimi dansı sosyal medyada gündem oldu.

Kubilay Aka ve Danla Bilic aşkı gündeme bomba gibi düştü! Konserde samimi dans olay oldu

Çukur, Vatanım Sensin gibi yapımlarla tanınan Kubilay Aka fena müstehcen fotoğraflarının sızdırılacağı iddiası yüzünden 40 bin doları dolandırıcılara kaptırmıştı. Son dönemde bu konuyla gündeme gelen Aka yeni bir aşka yelken açtı.

Kubilay Aka ve sık sık aşk hayatıyla ve estetikleriyle gündeme gelen Danla Bilic Kuruceşme Açıkhava'da Berkay konserini dinlemeye el ele geldi. İkilinin pozları sosyal medyada bir anda yayıldı.

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Taze aşıklar bununla da kalmadı ve konserde sarmaş dolaş dans etti.

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Danla Bilic konser sonrası Kubilay Aka ile pozunu da kalp emojisiyle paylaştı.
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Danla Bilic Kubilay Aka sevgilisi ele
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