Kubilay Aka ve Miray Daner’den romantik mesajlar

‘Vatanım Sensin’ dizisinin setinde tanışıp sevgili olan Kubilay Aka ile Miray Daner aşklarıyla düşman çatlatıyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden iki ünlü oyuncu zaman zaman sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Çukur'un başarılı oyuncusu Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner yine sosyal medyada benzer bir hareketle dikkat çekti. Aka sevgilisiyle yaptığı bir paylaşıma "Gözlerim maviyi sen o gün gülümsediğinde sevdi" yazınca Aka'nın hayranları mest oldu. Fotoğrafa Daner'den de yanıt gecikmedi.

Miray Daner ise sevgilisine "Çünkü gözlerim en içten sana gülümsedi" yanıtını verdi.

İkilinin bu romantik mesajlarına hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde Miray Daner'e ‘Kubilay Aka ile güzel giden ilişkilerinin ilerleyen zamanlarda evlilik ile taçlandırmak ister misiniz?’ sorusuna Daner’in annesi şu yanıtı vermişti:

“Kubilay ile tanıştım. Güzel giden bir arkadaşlıkları var ama onlar için çok erken böyle şeyler konuşulması için.”



