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Küçük bir Beşiktaşlı taraftarın yazdığı not görenlerin yüreğini burktu! Depremzedelere en sevdiği oyuncağını göndermiş...

09.02.2023 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübünün depremzedelere yönelik yardım kampanyasında çalışmalar sürüyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, kulübün deprem bölgesine desteğini sürdüreceğini açıkladı. Kulüp binasına gelen kolilerden çıkan bir not, görenlerin yüreğini yaktı.

Küçük bir Beşiktaşlı taraftarın yazdığı not görenlerin yüreğini burktu! Depremzedelere en sevdiği oyuncağını göndermiş...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta deprem yardım merkezi oluşturdu. İlk günden itibaren gelen yardımlar burada toplanıp, bölgeye ulaştırılması amacıyla tırlara yükleniyor. Yardım merkezine gelen bir not ise sosyal medyada görenleri hüzne boğdu.

"EN SEVDİĞİM AYICIĞIMI SANA GÖNDERİYORUM, BÜYÜDÜĞÜNDE BENİ BUL..."

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Minik bir Beşiktaş taraftarı, depremzedelere gönderilmesi için oyuncağını siyah-beyazlı kulübe bağışladı. Oyuncağının üstüne yazdığı not ise görenleri hüzne boğdu.

"Ben Kartal. En sevdiğim ayıcığımı sana gönderiyorum. İstanbul Fatih'te yaşıyorum. Büyüdüğün zaman beni bul ayıcığım. Fotoğrafımı hep sakla. Ben seni bulamam. Büyüdükten sonra arkadaş oluruz."

40 İŞ MAKİNESİ İLE 4 TANKER YAKIT GÖNDERİLDİ

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Beşiktaş Kulübü Stadyum ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, AFAD'la temasa geçerek ilk günün akşamında bölgeye 40 iş makinesi ile 4 tanker yakıt gönderdiklerini belirtti.

"HEMEN HEMEN 50 TIRA YAKIN MALZEME GÖNDERDİK"

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"İlk gün 2 tır battaniye, 2 tır kömür, 2 tır karışık kıyafet, 2 tır su gönderdik. Dün 6 tır malzeme yolladık. Derneklerimizin faaliyetlerini de sayarsak hemen hemen 50 tıra yakın malzeme gönderdik. Bu iş artık milletin işi. Herkesin millete karşı olan sorumluluğu bu. Rahat yataklarımızda yatarken kalplerimizin rahat etmesi için çalışıyoruz. Bugün de uçak tutmayı planlıyoruz. Akşam havalimanına sevkiyat yapıp, sabah da bir uçak malzemeyi bölgeye göndermek istiyoruz."

"BURAYA GELEMEYEN ARKADAŞLARI FENERBAHÇE, GALATASARAY STATLARINA GÖNDERİYORUZ"

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Beşiktaşlı taraftarların 2 gün önce bölgeye gittiğini de aktaran Sürmen, "Beşiktaş çadır kenti kuruldu. Sıcak yemek dağıtmaya başladılar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yakınlarından haber bekleyenlere iyi haberler gelmesini diliyorum. Kelimelerin tıkandığı yerdeyiz. Buraya gelemeyen arkadaşları Fenerbahçe, Galatasaray statlarına gönderiyoruz. Onlar da buraya geliyorlar. Bu artık sosyal sorumluluk işi. Tüm vatandaşlarımız elindekini, cebindekini veriyor. Hiçbir şey yapamayanlar kan veriyor. Kızılay buraya kan verme noktası kurdu. Millet olarak büyük bir fedakarlık içindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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