Küçük bir servet harcadı! Gözlerinin beyazı bile mavi!

Ejder kızın gözlerinin beyazı bile maviye boyanmış durumda...

Ejder gözlü kız görenleri hayrete düşürdü

Amber Luke, daha 14 yaşında bir gençken hayatında bazı değişiklikler istemeye başladı.

Bundan sonra Amber'ın hayatı oldukça ilginç olaylara sahne oldu.

Genç kız, 16 yaşında geldiğinde hayatına yeni bir yön vermek istediğini hissetti.

Amber, çeşitli ameliyatlar geçirdi. Vücudunun çeşitli yerlerini dövmelerle kapladı.

Ameliyatlara ve diğer işlemlere tam 10 bin dolar (57 bin TL) harcadı.

Amber Luke, gözleriyle ilgili çok sıradışı bir işlem yaptırdı.

Amber ejderha gözlü kız olarak anılmak istiyordu. Çeşitli operasyonlarla gözlerinin beyaz kısmına mavi renk mürekkep enjekte ettirdi.

Mürekkepleme işlemini tam 100 kez yaptırdı.

Görenler onu ejder gözlü kız diye çağırmaya başladı.

Amber, dilini de ortadan ikiye böldürdü.

Avustralyalı genç kadın, artık bambaşka biri.

Şu anda 24 yaşında olan Amber Luke, görüntüsünden son derece memnun olduğunu ifade etti.