YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Küçük Cansu’dan videolu "evde kal" mesajı

Küçük Cansu’dan videolu "evde kal" mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 03.05.2020 16:44 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19)önlemleri kapsamında okullara ara verilmesiyle evde kalan ve 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı dışarı çıkamayan küçük Cansu, çektiği video ile evde kal mesajı verdi.Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Cansu Sena Güler, korona virüsü tehlikesi nedeni ile dışarı çıkamayınca arkadaşlarına ve öğretmenlerine çektiği video ile mesaj yollayarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlemini dile getirdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19)önlemleri kapsamında okullara ara verilmesiyle evde kalan ve 20 yaş altındakilere de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı dışarı çıkamayan küçük Cansu, çektiği video ile evde kal mesajı verdi.
Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu 1.sınıf öğrencisi Cansu Sena Güler, korona virüsü tehlikesi nedeni ile dışarı çıkamayınca arkadaşlarına ve öğretmenlerine çektiği video ile mesaj yollayarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlemini dile getirdi. Minik Cansu, evde kalması gerektiğini, evde kaldığı süreçte salıncakta sallandığını, çiçek yetiştirdiğini ve onları suladığını, oyuncaklarıyla oynadığını, öğretmenin mesaj ile gönderdiği etkinlikleri yaptığını, ayrıca EBA‘daki derslere katıldığını belirterek, arkadaşlarının da bunları yapabileceklerini söyledi.
Minik Cansu, arkadaşlarına evde kal, sağlıklı kal mesajı gönderip, evde kaldıkları süreci iyi değerlendirip, bir şeyler öğrenmelerini de önerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay olduYasemin Özilhan'ın bu kez ayakları olay oldu
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Erenköy’de binlerce pide ve ekmek dağıtıldı

Yağmur sonrası görsel şölen

Yağmur sonrası görsel şölen

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

En kalabalık ilçede dezenfekte arttı vaka sayısı düştü

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Konak’ta dayanışma çığ gibi büyüyor

Azmağın sembolleri aç kaldı

Azmağın sembolleri aç kaldı

Kaymakam Mutlu’dan destek için başvuru çağrısı

Kaymakam Mutlu’dan destek için başvuru çağrısı

Malatya Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:21
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:27
Yatsı
20:54

Malatya Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
İkizler Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Saadet Eczanesi
Merkez
Yenipetek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

66 yıldır sıladan gurbete köprü görevi görüyor

66 yıldır sıladan gurbete köprü görevi görüyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Kadınlar tuvaletinde gizli kamera şoku

Anadolu Selçuklu Medeniyet Derneği Genel Başkanı Geçen'in Mutlu Günü

Anadolu Selçuklu Medeniyet Derneği Genel Başkanı Geçen'in Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.