YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Küçük çocuğa sarkıntılık yapan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası

Küçük çocuğa sarkıntılık yapan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kayseri’de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, fırında çalışan S.O., ekmek almaya gelen Ç.P.’ye cinsel istismarda bulundu.

Kayseri’de küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan fırıncıya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Melikgazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana gelen olayda, fırında çalışan S.O., ekmek almaya gelen Ç.P.’ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu ailesine haber vermesi sonrasında gözaltına alınan fırıncı S.O. hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’12 yaşını doldurmayan mağdura karşı saldırı düzeyinde cinsel istismar’ suçundan dava açıldı. Karar duruşmasında, tutuksuz sanık S.O. katılmazken, sanık ve müşteki avukatları, çocuğun babası N.P. ile annesi Ö.P. ile babası hazır bulundu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.O.’ya ’sarkıntılık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Tutuksuz sanık S.O., bir önceki duruşmada, "Yanaklarından makas aldım. Ben böyle bir şey yapsam çocuk ağlayarak giderdi. Böyle bir şey yapmadım. Keşke kamera kör noktada olmasaydı. Bu yaşıma kadar kimsenin namusuna ve ırzına göz dikmedim" diyerek kendini savunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:29
İkindi
15:04
Akşam
17:27
Yatsı
18:48

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Çiğdem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ayhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elit Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
İrem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.