Küçük Ezel'e koruyucu baba oldu, evine neşe kattı

Bektaş ailesi, evlerinin neşe kaynağı olan küçük yavrularına güzel bir gelecek kurmak için çaba gösteriyor.

Diğer çocukları büyüyüp hayata atıldıkları için genellikle Ezel ile baş başa kalan çift, Ezel'i anne ve baba şefkatinden mahrum bırakmıyor.

Ziyaret sonunda 1,5 yaşındaki Ezel'i evlerinde misafir etmek isteyen çift, daha sonra koruyucu aile olmak için müracaat etti. Çift, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından küçük Ezel'e yuvalarının kapısını açtı.

Ziyarette hem eşinin hem de kendisinin yuvadaki çocukların durumundan çok etkilendiğini anlatan Bektaş, "Oğlum bir ilde doktor, kızım evli. Hanımla evde yalnız kaldık ve koruyucu aile olmaya, bir çocuğa nefes olmaya, hayatına yön vermeye karar verdik. Bu duyguyu yaşamak lazım. Erken yaşta evlendiğimizden dolayı çocuklarımız da erkenden büyüdü." dedi.

Bektaş, imkanı olan herkesin yuvadaki çocukları ziyaret etmelerini isteyerek, bu çocukların anne ve baba sevgisine muhtaç olduğunu dile getirdi.

- "O bize Allah'ın emaneti"

Yuvadaki çocuklara devletin her türlü imkanı sağladığını vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti:

"Yuvadaki çocukların sevgiye muhtaçlığını gördüğümden bir daha Ezel'i geri göndermek istemedim. Ezel, evimize renk kattı. Yuvada her türlü imkan var ama anne ve baba sevgisini ancak bir aile verir. Ezel'in öz çocuklarımdan farkı yok, o bize Allah'ın emaneti. Yalnızlığımızı giderdi, o olmasa belki hiçbir aktivitemiz olmayacaktı. Ezel olmasa hayatın tadı yok, günümüz hep Ezel ile. Koruyucu baba olmak özel bir durum. Vicdanlı, merhametli ve durumu iyi olanların bu işi yapmasını isterim. Bu çocukların tek ihtiyacı anne ve baba sevgisi."