Küçük Ezgi ablasından yapılan ilik nakli ile hayata tutundu

Kemoterapi sırasında duygusal günler yaşadıklarını ifade eden Aslan, "Ezgi, ablasının iliğinin uyduğunu duyunca sevinçten yerinde duramadı. Tabii bizler de öyle. Nakil olduktan sonra biraz tedavimiz sürdü. Şimdi kızım sağlığına kavuşuyor, okuluna da başladı. Düzenli kontrollerimize gidip geliyoruz. Kızımın iyileşmesinden ve okuluna başlamasından çok mutluyuz." diye konuştu.

Adana'da özel bir hastanede yapılan testler sonucunda 10 yaşındaki ablasından alınacak iliğin minik kıza uygun olduğu müjdesi verildi.

Hemen tedavisine başlanan Ezgi için uygun ilik aranmaya başlandı ve bu sürede okula gidemeyen küçük kız evinde eğitim aldı.

- "Kötü günler geride kaldı"

Ablasının kendisine yaşam umudu olduğunu anlatan Ezgi Aslan da zor günler geçirdiklerini söyledi.

Okuluna kavuştuğu için ayrıca sevinçli olduğunu söyleyen Aslan, "Bu sürede okula gidememiş, evimde eğitim almıştım. Şimdi çok şükür o kötü günler geride kaldı. Sağlığıma, sınıfıma, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

Abla Nisa Nur Aslan da kardeşiyle yeniden aynı sınıfta beraber olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Anne Sibel Aslan, bu süreçte kendilerine maddi manevi destek olan herkese teşekkür ederek, "Özellikle kızımın öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Onu eğitimden mahrum bırakmadılar." dedi.

Ezgi'nin doktoru Çocuk Hemotolojisi Uzmanı Barbaros Şahin Karagün ise Ezgi Aslan'ın kendilerine kötü bir klinik tablo ile geldiğini söyledi.

- "Ablası tam uyumlu çıktı"

Ezgi'nin ağır bir tümör yükü olduğunu anlatan kaydeden Karagün, "İlk olarak tedavisini düzenledik. İndüksiyon tedavisi dediğimiz kemoterapi protokolünü ilk 6 ay boyunca aldı. Hastalık tamamen ortadan kaybolduktan sonra yüksek riskli hastalık olması nedeniyle ilk yapılması gereken kemik iliği nakliydi. Bunun için önce aile taraması yaptık. Bu çok büyük şanstır ki ablasının tam uyumlu olduğunu tespit ettik. 2018 yılında da kardeşinden tam uyumlu kök hücre naklini yaptık. Bugün nakilden sonra 550'nci gün. Ne mutlu bize. Ezgi kızımızı bu kadar malign bir hastalıktan kurtarmak bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Karagün, Ezgi'nin takip ve tedavisinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

