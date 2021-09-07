Küçük İbo'daki bu minik kızı tanıdınız mı? Meğer çok ünlü bir oyuncuymuş

İlk bölümü 1997 yılında ekrana gelen ve 2000 yılına kadar toplam 4 sezon yayınlanan Küçük İbo dizisi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizide yer alan Elmas isimli küçük sarışın kız çocuğunun, şimdilerde kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor. Bu minik sevimli kız, ekranlarda fırtınalar estiren Ceyda Ateş'ten başkası değil.

TELEVİZYON YOLCULUĞU ÇİÇEK TAKSİ İLE BAŞLADI

Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için amcası Hasan'ın yanına sığınan İbo'nun hikayesini anlatan dizide, son dönemlerin gözde oyuncusu Ceyda Ateş de Elmas rolüyle yer almıştı. Şimdilerde 32 yaşında olan genç oyuncu, o dönemin en çok izlenen yapımlarından birinin kadrosuna dahil edilmişti. Özellikle Adını Feriha Koydum'daki performansıyla dikkat çeken Ateş, ekran macerasına Çiçek Taksi ile başlamış ve günümüze değin kameralar önünden ayrılmamıştı.

Tiyatroyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde tanışan Ceyda Ateş, Küçük İbo'dan önce Erguvan Yolları ve Hayat Bağları gibi projelerde de rol aldı. Küçük İbo'dan sonra Üvey Baba ile kariyerine devam eden çocuk yıldız, küçük yaşına rağmen her dönem setlerdeydi.

CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş, 14 ekim 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında, Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Kameralarla henüz çocuk yaşta tanışan Ateş'in geniş kitlelerce tanınması, Adını Feriha Koydum dizisiyle gerçekleşti.

CEYDA ATEŞ'İN ÖZEL HAYATI

Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdi. Çiftin, Talia adında bir kız çocuğu bulunuyor.

CEYDA ATEŞ'İN YER ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema

2006 Gülcü Baba

2007 Çılgın Dersane Esra

2013 Rüya Gibi Geçti Lale

2014 Gulyabani

2014 Çırağan Baskını

Televizyon

1995 Çiçek Taksi

1998 Erguvan Yılları

1999 Hayat Bağları

2000 Küçük İbo

2000 Üvey Baba

2001 Tatlı Hayat

2001 Dünya Varmış

2002 Yarım Elma

2002 Bulutbey

2003 Gurbet Kadını

2003 Hayat Bilgisi

2004 Gizli Dünyalar

2004 Cennet Mahallesi

2004 Büyük Buluşma

2005 Beşinci Boyut

2005 Aşk Oyunu

2006 Karagümrük Yanıyor

2006 Ahh İstanbul

2007 Yalan Dünya

2008 Hayat Güzeldir

2008 Doludizgin Yıllar

2009 Kavak Yelleri Leyla

2009 Elveda Rumeli Pembe

2010 Yer Gök Aşk Betül

2011 Adını Feriha Koydum

2012 Evlerden Biri

2012 Emir'in Yolu

2013 Böyle Bitmesin

2013 Bir Yastıkta

2014 Yılanların Öcü Zahide

2015 Gamsız Hayat Ela

2016 O Hayat Benim Cemre

2019 Çocuk Şule Karasu

KÜÇÜK İBO DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İbo, küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için amcası Hasan'ın yanına sığınır. Yengesi Cemile tarafından sürekli zulüm görmektedir. Okumayı çok ister; ancak amcasının gücü ancak kendi çocuklarını okutmaya yetmektedir. İbo ise gündüzleri kahvede çalışıp, geceleri saz çalıp söyler. İdolü, İbrahim Tatlıses'tir. Mahalleli tarafından oldukça sevilmektedir. İbo'nun yengesi, amcasını en yakın arkadaşı Mehmet'le aldatmaktadır. İbo, bir gün onları yakalar ve hikâyenin en merak uyandırıcı olayları gelişmeye başlar.



