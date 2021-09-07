Küçük İbo'daki bu minik kızı tanıdınız mı? Meğer çok ünlü bir oyuncuymuş

İlk bölümü 1997 yılında ekrana gelen ve 2000 yılına kadar toplam 4 sezon yayınlanan Küçük İbo dizisi, yayınlandığı dönem reyting rekorları kırmıştı. Dizide yer alan Elmas isimli küçük sarışın kız çocuğunun, şimdilerde kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor. Bu minik sevimli kız, ekranlarda fırtınalar estiren Ceyda Ateş'ten başkası değil.
Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için amcası Hasan'ın yanına sığınan İbo'nun hikayesini anlatan dizide, son dönemlerin gözde oyuncusu Ceyda Ateş de Elmas rolüyle yer almıştı. Şimdilerde 32 yaşında olan genç oyuncu, o dönemin en çok izlenen yapımlarından birinin kadrosuna dahil edilmişti. Özellikle Adını Feriha Koydum'daki performansıyla dikkat çeken Ateş, ekran macerasına Çiçek Taksi ile başlamış ve günümüze değin kameralar önünden ayrılmamıştı.
Tiyatroyla Barış Manço Kültür Merkezi'nde tanışan Ceyda Ateş, Küçük İbo'dan önce Erguvan Yolları ve Hayat Bağları gibi projelerde de rol aldı. Küçük İbo'dan sonra Üvey Baba ile kariyerine devam eden çocuk yıldız, küçük yaşına rağmen her dönem setlerdeydi.
Ceyda Ateş, 14 ekim 1988 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında, Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Kameralarla henüz çocuk yaşta tanışan Ateş'in geniş kitlelerce tanınması, Adını Feriha Koydum dizisiyle gerçekleşti.
Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdi. Çiftin, Talia adında bir kız çocuğu bulunuyor.
Sinema
2006 Gülcü Baba
2007 Çılgın Dersane Esra
2013 Rüya Gibi Geçti Lale
2014 Gulyabani
2014 Çırağan Baskını
Televizyon
1995 Çiçek Taksi
1998 Erguvan Yılları
1999 Hayat Bağları
2000 Küçük İbo
2000 Üvey Baba
2001 Tatlı Hayat
2001 Dünya Varmış
2002 Yarım Elma
2002 Bulutbey
2003 Gurbet Kadını
2003 Hayat Bilgisi
2004 Gizli Dünyalar
2004 Cennet Mahallesi
2004 Büyük Buluşma
2005 Beşinci Boyut
2005 Aşk Oyunu
2006 Karagümrük Yanıyor
2006 Ahh İstanbul
2007 Yalan Dünya
2008 Hayat Güzeldir
2008 Doludizgin Yıllar
2009 Kavak Yelleri Leyla
2009 Elveda Rumeli Pembe
2010 Yer Gök Aşk Betül
2011 Adını Feriha Koydum
2012 Evlerden Biri
2012 Emir'in Yolu
2013 Böyle Bitmesin
2013 Bir Yastıkta
2014 Yılanların Öcü Zahide
2015 Gamsız Hayat Ela
2016 O Hayat Benim Cemre
2019 Çocuk Şule Karasu
İbo, küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için amcası Hasan'ın yanına sığınır. Yengesi Cemile tarafından sürekli zulüm görmektedir. Okumayı çok ister; ancak amcasının gücü ancak kendi çocuklarını okutmaya yetmektedir. İbo ise gündüzleri kahvede çalışıp, geceleri saz çalıp söyler. İdolü, İbrahim Tatlıses'tir. Mahalleli tarafından oldukça sevilmektedir. İbo'nun yengesi, amcasını en yakın arkadaşı Mehmet'le aldatmaktadır. İbo, bir gün onları yakalar ve hikâyenin en merak uyandırıcı olayları gelişmeye başlar.
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