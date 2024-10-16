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Küçük Irmak'ı istismar edip öldürmüştü! Müge Anlı'dan Himmet itirafı geldi! Katil şimdi nerede?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.10.2024 13:17
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2016 yılında komşusunun 3.5 yaşındaki kızları Irmak Kupal'ı istismar edip canlı yayında öldürdüğünü itiraf eden Himmet Aktürk, Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Anlı'nın itirafıyla katil Himmet'in nerede olduğu ve ne kadar yıl ceza aldığı merak edildi.

Küçük Irmak'ı istismar edip öldürmüştü! Müge Anlı'dan Himmet itirafı geldi! Katil şimdi nerede?

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Kupal'ın ailesi, 2016 yılında Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Kayıp dosyasında detaylar ve ortaya çıkan gerçekler ise tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Acılı aile, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen komşu Himmet Aktürk'ten şüphelendiklerini söylemişti. Irmak'ı son gören kişi olan Himmet'in daha önce de öz yeğenine istismarda bulunması bu iddiaları güçlendirmişti.

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Günler sonra ise Himmet, canlı yayında cinayeti itiraf etmişti ve 10 ve 18 yaş arası çocuklara ilgi duyduğunu ama 10 yıldır bu ilgisini bastırdığını ve Irmak'ın ilk deneyimi olduğunu söylemişti. Bu kaan donduran sözlerin ardından Himmet, minik Irmak'ın yerini polislere söylemişti ve tecavüze uğrayan Irmak'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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YILLAR SONRA MÜGE ANLI'DAN HİMMET İTİRAFI GELDİ!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şu sıralar 4 yaşındayken ortadan kaybolan Serdar isimli çocuğun kaybı araştırılıyor. Programda küçük çocuğunu terk eden baba Seyfi Bilir'e Anlı, Himmet Aktürk'ü hatırlatarak "Belki Himmet gibi birisi aldı götürdü." dedi. Ünlü sunucu Himmet'i gördükten sonra hayatının tamamen değiştiğini itiraf etti.

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Bu sözlerin ardından da Himmet'in nerede olduğu merak edildi. Himmet Aktürk hakkında, suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla çocuğu, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme suçundan 51 yıl hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Şu an ise cezaevinde...

KÜÇÜK IRMAK'IN BABASIYLA AYNI CEZAEVİNDE!

Yıllar sonra Irmak'ın babası Bilal, karısının telefonundaki mesajları okuduktan sonra kıskançlık krizine girmiş ve karısıyla 10 yaşındaki kızı Ayşe'yi bıçaklayarak öldürmüştü. Yapılan otopsi sonucu anne Suriye Kupal'ın 6 haftalık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bilal Kupal da Himmet Aktürk'ün yattığı cezaevine gönderilmişti.

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Müge Anlı
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