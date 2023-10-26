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Küçük Kadınlar'ın Cansu'su son haliyle ağızları açık bıraktı! 2000’lerin çocuk yıldızını gören şaştı kaldı

26.10.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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Oyuncuları arasında Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. 5 kız çocuğunun yaşadıklarının anlatıldığı dizide Cansu karakterine Selin Ilgar hayat veriyordu. Ilgar'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Bir döneme damga vuran yapımlardan biri olan Küçük Kadınlar’da Cansu karakterine Selin Ilgar hayat veriyordu. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ilgar o dönem 8 yaşındaydı.

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Oyuncuları arasında Ekin Türkmen, Elit İşcan, Fulya Zenginer gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar 2008 yılında yayın hayatına başladı.

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Çekimleri, Anadoluhisarı'nda bir köşkte yapılan dizinin senaryosunu Deniz Akçay, yapımcılığını Ayşe Durmaz, yönetmenliğini Hakan Arslan gerçekleştirdi.

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Ilgar daha sonra Sihirli Annem ve El Gibi projelerde yer aldı.

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2012'de Böyle Bitmesin, 2013'de ise Küçük Kıyamet dizisinde oynadı.

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Sinema filmi deneyimi de bulunan oyuncu, 2007 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün oynayıp yönettiği Beyaz Melek filminde rol almıştı.

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