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Küçük kız çocuğunu annesini çağırmasını isteyerek dışarı çıkartan hırsızlar, girdikleri dükkanı soydu

08.11.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Serik ilçesinde akıllara zarar bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, dükkanda bulunan küçük kız çocuğuna annesini çağırmasını söyleyip, girdikleri iş yerinden cep telefonunu alıp kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Zeynep Kaynak, "Keşke para isteselerdi, para verseydim. Telefonuma ve hatıralarıma dokunmasalardı. Küçücük bir çocuğu kullanmasalardı" dedi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan çiğ köftecide meydana geldi. Hırsızlar, dükkanda bulunan küçük kız çocuğuna annesini çağırmasını söyleyip, girdikleri iş yerinden cep telefonunu alıp kayıplara karıştı.

"TELEFONUMUN ÇOK BİR MADDİ DEĞERİ YOKTU"

Telefonu hırsızların geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirten Zeynep Kaynak, "Hırsızlık olayı akşam saatlerinde oldu. Alışveriş için markete gittim, çocuğumu bıraktım dükkana. Çocuğu anneni çağır diye dışarıya gönderiyorlar. Daha sonra içeriye girip telefonumu alıp gidiyorlar. Bıktık artık biz bu hırsızlardan. Güvenlik kameralarımız net bir şekilde gösteriyor zaten şahısları. Küçük kızım, dükkandan çıkınca ortalığı önce kimse var mı diye kolaçan ediyorlar. Dışarıdan içeriyi gözetliyorlar. Daha sonra kızın çıkınca eliyle koymuş gibi telefonu alıyor. Dışarıdaki bekleyen kişi ile birlikte yan taraftaki markette de yiyecek gıdalar alıyor. Polis o görüntüleri aldı. Aynı gün içerisinde küçük çaplı birçok iş yerine giriyorlar. Telefonumun çok bir maddi değeri yoktu ama içerisinde çocuklarımın küçüklük fotoğrafları, geçmiş hatıra fotoğraflarımız vardı. Onun için telefonumun geri gelmesini istiyorum ve umut ediyorum" diye konuştu.

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